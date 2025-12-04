LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las primera nevada del año en Cervera, el pasado 21 de noviembre. Inmaculada Jiménez

Cervera ofrece un variado programa de actividades para el puente de la Inmaculada

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:54

El programa del puente de la Inmaculada en Cervera incluye el viernes a las 17.00 horas un taller de cuadrados 3D en el ... centro joven. A las 18.30 se encenderá el árbol de Navidad y el Puente Zamora. El sábado, a las 18.00, actuará el organista Norbert Itrich en la iglesia de Santa Ana a través de la cofradía; y la Asociación Cerverana organiza la función 'Historias diversas para personas diferentes', en el salón de actos. A las 19.00 la AMPA repartirá castañas asadas.

