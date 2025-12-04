Cervera ofrece un variado programa de actividades para el puente de la Inmaculada
Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:54
El programa del puente de la Inmaculada en Cervera incluye el viernes a las 17.00 horas un taller de cuadrados 3D en el ... centro joven. A las 18.30 se encenderá el árbol de Navidad y el Puente Zamora. El sábado, a las 18.00, actuará el organista Norbert Itrich en la iglesia de Santa Ana a través de la cofradía; y la Asociación Cerverana organiza la función 'Historias diversas para personas diferentes', en el salón de actos. A las 19.00 la AMPA repartirá castañas asadas.
El domingo 7 Juan José Rubio protagonizará un café concierto a las 16.30 horas en la residencia de ancianos. A las 19.00 habrá una degustación de la Sociedad de Cazadores. El lunes 8 se llevará a cabo a las 12.00 la procesión y misa de la Inmaculada y a las 13.30 horas, un aperitivo del Consistorio en el Círculo Agrícola Cerverano.
