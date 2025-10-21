LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cervera adjudica las obras de los dos vestuarios del pabellón de Rincón de Olivedo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 21 de octubre 2025, 07:50

Comenta

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha adjudicado a la empresa cerverana Construcciones Los Hiladeros S. L. la instalación de vestuarios en el ... pabellón polideportivo de Rincón de Olivedo por un importe de 129.276,40 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de los trabajos de tres meses. Está previsto el inicio de las obras en noviembre de 2025 y la finalización en febrero de 2026.

