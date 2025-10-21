Cervera adjudica las obras de los dos vestuarios del pabellón de Rincón de Olivedo
Martes, 21 de octubre 2025, 07:50
El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha adjudicado a la empresa cerverana Construcciones Los Hiladeros S. L. la instalación de vestuarios en el ... pabellón polideportivo de Rincón de Olivedo por un importe de 129.276,40 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de los trabajos de tres meses. Está previsto el inicio de las obras en noviembre de 2025 y la finalización en febrero de 2026.
El Gobierno de La Rioja financia la intervención con 100.000 euros. Cuando se edificó este recinto de usos múltiples no se incluyeron los vestuarios colectivos y ahora se completarán las instalaciones con dos zonas preparadas para este servicio, independientes entre sí y con accesos tanto desde el exterior como desde la pista. Cada una tendrá cinco duchas, una adaptada; zona de vestuarios accesible; tres lavabos (uno para personas con movilidad reducida) y dos inodoros (uno de los cuales será adaptado). El pabellón sí dispone de dos vestuarios para los árbitros, uno de ellos adaptado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión