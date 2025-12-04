El Ayuntamiento de Cervera aprueba 4,2 millones de euros de presupuesto para 2026 Cuatro concejales del PP (faltó una edil) y los dos de + R. O. votaron a favor, mientras que los dos del PSOE y dos de Vinea lo hicieron en contra

Sanda Sainz Jueves, 4 de diciembre 2025

El pleno del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama aprobó ayer el presupuesto para 2026 que asciende a 4.200.161,12 euros. El alcalde, Álvaro Forcada, destacó que «marca una hoja de ruta clara: un fuerte impulso inversor, estabilidad financiera y mejoras en todos los núcleos y áreas del municipio». Contó con cuatro votos a favor del PP (una concejala no asistió) y dos de + Rincón de Olivedo. Los dos del PSOE y dos de Vinea votaron en contra.

En inversiones reales la cifra alcanza los 1.723.113,72 euros. Forcada indicó que se consolida «una apuesta decidida por la mejora de infraestructuras, la modernización de equipamientos y el impulso de proyectos estratégicos en todo el término municipal». Enumeró obras como las plazas de Nisuelas y de San Gil y el nudo del Rollo en Cervera, la calle Mayor en Rincón de Olivedo, la renovación del parque de Cabretón así como el muro del parque de la iglesia en Valverde.

El regidor valoró que el presupuesto cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. «Además, no se recurre a ningún préstamo, manteniendo la senda de responsabilidad y asegurando que las inversiones previstas no comprometan la situación económica futura», subrayó. También añadió que «todas las pedanías contarán con inversiones destinadas a mejorar sus infraestructuras, espacios públicos y servicios. El Ayuntamiento reafirma su compromiso con un desarrollo equilibrado y con la atención a las necesidades específicas de cada localidad del municipio».

Entre otras actuaciones relevantes, el presupuesto incluye trabajos de reforma y adecuación de todas las piscinas, para cumplir con las exigencias y recomendaciones de los servicios de Sanidad, mejorando su seguridad y modernizándolas.

Otra apuesta del Consistorio es la del turismo como motor económico y eje estratégico de desarrollo local. Plantea intervenciones para poner en valor el patrimonio, mejorar los recursos y apoyar las iniciativas culturales para convertir Cervera en un atractivo turístico. En 2026 se prevén obras en los accesos al castillo, una tercera excavación, visitas guiadas y una segunda fase en el pabellón de la estación de autobuses cerverana.

Indicó que «la educación sigue ocupando un lugar prioritario en el presupuesto, que contempla una partida para el equipamiento de la escuela infantil, proyecto que muy pronto será una realidad. Permitirá mejorar las condiciones educativas y favorecer la conciliación familiar».

Otros gastos importantes se destinan a servicios públicos esenciales como el mantenimiento urbano, recogida de basuras, servicios sociales, cultura, deporte, seguridad, limpieza y todas las áreas que influyen en el bienestar diario de los vecinos.

Estrella Santana dijo que el voto en contra del PSOE se debía a la paralización de obras de la anterior legislatura como la travesía de San Gil y la traída de agua del Regajo, la falta de proyectos en los barrios o la ausencia de partidas para la promoción de empleo como el teletrabajo.

Néstor Alfaro, explicó la disconformidad de Vinea por ser un presupuesto «conformista», reducir las inversiones y por no tener en cuenta a los otros grupos.