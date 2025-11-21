Castañas asadas y cohete para comenzar las fiestas de San Ponciano en Pradejón

Las fiestas de San Ponciano comenzaron ayer en Pradejón como lo suelen hacer cada año, con una castañada por la mañana en el patio del ... colegio, organizada por la AMPA de primaria, en colaboración con el Ayuntamiento y la AMPA de secundaria y el lanzamiento del cohete por la tarde.

A las 19.30 horas tuvo lugar una degustación ofrecida en la Plaza Melchor Ezquerro por la Asociación Virgen de Fátima que sirvió para recaudar fondos para la nueva ermita. A las 20.00, se lanzó el cohete del chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial, con las autoridades y los representantes juveniles e infantiles de las fiestas. Hubo caramelos y ronda de pinchos por los establecimientos hosteleros. Por la lluvia, el toro de fuego de ayer se traslada al domingo, a las 18.30, en las pistas del colegio.

El programa de hoy viernes, día grande de las celebraciones de San Ponciano, incluye a las 12.30 misa y procesión con el santo. Intervendrá la Banda Municipal de Música.

El Mariachi Domínguez actuará en la carpa municipal en el café concierto de las 17.30 y a las 18.00, en el salón cultural, los pequeños podrán disfrutar con el espectáculo '¡Bee! El rebaño'. La carpa acogerá a partir de las 20.00 una sesión de baile amenizada por De Fiesta en Fiesta y a esa hora la Cofradía de la Vera Cruz preparará una degustación en las pistas del colegio.

Los actos continuarán con un bingo en la carpa a cargo de Praderock, a las 21.30; toro de fuego infantil en las pistas del colegio, a las 22.00; cena de la Peña Unión 76, en el frontón, a las 22.30; y verbena con De Fiesta en Fiesta en la carpa a las 00.00.