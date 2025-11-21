LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades y representantes infantiles y juveniles. PLUGINMAN STUDIOS

Castañas asadas y cohete para comenzar las fiestas de San Ponciano en Pradejón

El programa incluye hoy misa, procesión, mariachi, función infantil, toro de fuego, degustación, bingo y dos sesiones de baile

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

Las fiestas de San Ponciano comenzaron ayer en Pradejón como lo suelen hacer cada año, con una castañada por la mañana en el patio del ... colegio, organizada por la AMPA de primaria, en colaboración con el Ayuntamiento y la AMPA de secundaria y el lanzamiento del cohete por la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  7. 7 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  8. 8 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas: Valdezcaray, Moncalvillo y Urbaña amanecen teñidas de blanco
  10. 10

    Las reclamaciones en Atención al Paciente del Seris suben el 12% y llegan a las 3.737

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Castañas asadas y cohete para comenzar las fiestas de San Ponciano en Pradejón

Castañas asadas y cohete para comenzar las fiestas de San Ponciano en Pradejón