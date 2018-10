«Estamos en manos de nadie y sin tener culpa de nada» 01:29 Un grupo de vecinos afectados muestra la notificación judicial que les informa del alzamiento de sus casas en alquiler / Miguel Herreros Doce familias de Villamediana, al borde del desahucio por los impagos del constructor PILAR HIDALGO Martes, 23 octubre 2018, 17:52

De la noche a la mañana han pasado «de estar tranquilos y bien, a no saber qué va a pasar con nuestras vidas», afirma Pedro Lorenzo. Él integra una de las doce familias que están al borde del desahucio por los impagos del promotor de una construcción en Villamediana de Iregua.

Según adelantó Radio Rioja, todo se torció hace dos semanas, cuando dos trabajadores de CaixaBank visitaron este inmueble situado en el número 35 de la calle Río Alhama para cerciorarse de qué pisos estaban vacíos. Sin embargo, ninguna de las doce viviendas está desocupada y todas mantienen contratos de alquiler con el promotor y además casero, Valdesgueva.

Unos días después, recibieron una notificación en las puertas de sus casas y tras personarse en el juzgado, como les indicaba el documento, les comunicaron que se iba a producir el alzamiento inmediato de sus viviendas. Éste tenía que haber ocurrido ayer pero, al haber comprobado que los pisos estaban habitados, se ha pospuesto al próximo 10 de diciembre a las 9.30 horas.

«Me vine a este bloque por ayudar a mi hija con los niños y ahora nos quedamos las dos sin vivienda» Merche Cámara | Vecina afectada

Los vecinos del edificio están nerviosos e indignados porque se ven envueltos en esta situación, pese a que todas y cada una de las viviendas se encuentran al corriente del pago de sus mensualidades. Pero, según explican, el casero no ha pagado y, «según una ley del 2013, si él tiene deuda, nosotros estamos en la calle».

«No tengo trabajo y, según están los alquileres, ¿dónde me meto?» cristina de la peña | vecina afectada

«Hasta que no diga el juez o el banco qué hace con nosotros, estamos en manos de nadie y sin tener culpa de nada», se duele Saray García, esposa de Pedro. La situación de esta familia es la de muchas en el edificio: jóvenes, con un salario ajustado y con niños pequeños a su cargo y escolarizados en Villamediana. Precisamente, este inmueble lo escogieron muchas familias porque su alquiler era bastante asequible (en torno a 280 euros o 320 euros al mes por vivienda). «Con un sueldo mileurista y si mi mujer no tiene trabajo, no podemos alquilar un piso de 500 euros», expone Pedro, que además arrendó un bajo.

«Los niños han empezado el curso en Villamediana, tienen allí sus amigos y les hemos comprado los libros para que estudien allí. No los queremos cambiar», agrega Judith Rodríguez, otra de las inquilinas y que tiene a su madre en el mismo edificio. «Me vine a este bloque por ayudarle con los niños y ahora nos quedamos las dos sin casa», lamenta la progenitora, Merche Cámara.

«No tengo trabajo y según están los alquileres, ¿dónde me meto?», agrega Cristina de la Peña, otra de las residentes en el bloque.

Los vecinos se iban a reunir ayer con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Rioja (PAH).