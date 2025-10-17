Igea anima a correr o caminar 'entre dinosaurios' el domingo 30 de noviembre

El colectivo de aficionados al running Igea Runners y el Ayuntamiento (organizador) han comunicado la apertura del plazo para inscribirse en la XII carrera 'Entre ... dinosaurios. Villa de Igea', que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre.

La salida de la marcha no competitiva, tendrá lugar a las 09.55 horas y la participación cuesta 5 euros. La carrera absoluta 'country' comenzará a las 11.30 y vale 10 euros. Las reservas pueden realizarse hasta el 25 de noviembre a las 23.00 horas en la página web rockthesport.com. Ambas tienen una distancia de 10,1 kilómetros y estrenan este año recorrido. Tanto el inicio como la llegada estarán en la Plaza Pedro María Sanz Alonso y el día del evento costará 15 euros a los corredores y 10 a los caminantes.

Además, en el casco urbano se disputarán a partir de las 10.00 pruebas por edades, para juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines, pre-benjamines y aspirantes. Se requiere inscripción previa en sergio@igea.es, hasta el 25 de noviembre.