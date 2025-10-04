El campo de fútbol de Autol estrena nuevo césped artificial

Sanda Sainz Sábado, 4 de octubre 2025, 09:20 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó ayer el campo de fútbol La Manzanera de Autol con motivo de la inauguración del nuevo césped artificial. Se ha sustituido el anterior debido a su mal estado por otro de última generación.

El contrato fue adjudicado por 280.386,89 euros (IVA incluido) a Sport Technical Multijuegos S. L. y las obras tenían un plazo de ejecución de dos meses. El Gobierno riojano, gracias a un convenio con el Ayuntamiento, aporta 250.000 euros, el 89% del coste de los trabajos realizados en el campo de fútbol de Autol que incluyeron la retirada de elementos existentes, desmontaje del césped artificial, nivelación de la base y colocación del nuevo, diseñado para soportar un uso intensivo y ofrecer más seguridad a los jugadores.

También se han mejorado los sistemas de drenaje y riego para optimizar el mantenimiento del campo, prolongar la vida útil del nuevo material y garantizar su resistencia a las condiciones climáticas. Para terminar se llevó a cabo la reinstalación del equipamiento deportivo.

En la inauguración presidida por Gonzalo Capellán (que terminó vistiendo la camiseta del Autol y jugando con los chavales), estuvieron el director del IRJ, Juan Diego Alcaide; la alcaldesa, Catalina Bastida, así como la directiva, técnicos y jugadores locales, parte de la Corporación Municipal y el párroco Ángel Garrido.

La intervención forma parte del Plan de Infraestructuras Deportivas de La Rioja que tiene el objetivo de modernizar las instalaciones de la región, garantizar su uso seguro y eficiente durante los próximos años y promocionar los hábitos de vida saludables y el deporte a través de una inversión global que supera los 13 millones de euros.