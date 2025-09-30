Cambio de horario en las visitas al yacimiento de Contrebia Leucade de Aguilar
Martes, 30 de septiembre 2025, 07:47
El Centro de Interpretación de Contrebia Leucade de Aguilar del Río Alhama informa sobre el cambio del horario de las visitas guiadas al yacimiento celtibérico ... que los sábados serán a las 16.30 horas y los domingos a las 11.00.
Las reservas se pueden formalizar a través del número de teléfono 941 19 71 19. También se realizan recorridos bajo demanda cualquier día excepto los lunes. El centro abre de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y los domingos de 11.00 a 14.00. Cierra lo lunes.
