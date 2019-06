«Cambiar no significa dar un giro de 180 grados sino aprender de errores» Manuel Vallejo durante el pleno de su investidura en Lardero. :: D.M.A. Manuel Vallejo | Alcalde de Lardero Médico de profesión, regresa a la política para regir en una de las pocas localidades donde el PP mantiene su hegemonía DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 28 junio 2019, 14:21

Manuel Vallejo, director médico de la Fundación Hospital de Calahorra, regresa al Ayuntamiento de Lardero -donde nació hace 44 años- como alcalde, después de una primera etapa como concejal entre el 2003 y el 2007.

- ¿Cuál fue su principal motivación para ser alcalde de Lardero?

- La oportunidad de poder trabajar para mejorar mi pueblo. Soy un vecino más, me he criado aquí, vivo aquí, mis hijos van al cole aquí. Y creo firmemente que todos debemos contribuir en lo que podamos para mejorar nuestro municipio.

- El pacto con Cs para gobernar parece que fue 'sencillo', sin posibilidad de pacto con el PSOE, ¿no?

- Siento no poder responder porque solo conozco la mitad de la negociación... pero reconozco que tanto el PP como Cs pusimos como punto de partida el bienestar de nuestros vecinos y creo que esa fue la clave.

- Todos los partidos incluían en sus programas un nuevo centro de salud y transporte urbano para Entre Ríos. ¿Si tan importantes son, por qué no se habían realizado antes, gobernado igualmente el PP?

- Cuando preguntamos a nuestros vecinos cuáles eran las necesidades que percibían, salud y transporte fueron respuestas repetidas. Respecto al centro de salud, es la consejería de Salud la que decide cuáles son las áreas básicas y dónde se ubica el servicio de atención continuada. Por eso hablamos de mejoras en el consultorio, respondiendo a las necesidades de usuarios y profesionales. Por otra parte, somos conscientes de la necesidad de proporcionar servicio de autobús en Entre Ríos. Y creemos que la ruta más adecuada es a través de avenida de la Sierra, que no depende de nosotros sino del Ayuntamiento de Logroño y esperamos que cumplan con la promesa hecha a nuestros vecinos y se abra para poder poner la línea. No obstante, vamos a habilitar una ruta alternativa mientras esto no se produzca para dar este servicio.

- Cs y PP han celebrado el 'cambio' en Lardero, pero es un cambio de equipo de Gobierno porque, aunque ahora junto a los naranjas, el PP va a sumar 40 años mandando en Lardero. ¿Eso es un cambio?

- Sí. Hay un cambio de equipo, generacional y de compañero de gobierno. Cambiar no significa dar un giro de 180 grados sino aprender de errores, aciertos y aportar nuevas ideas para enfrentarnos a los retos que presente nuestro municipio.

- ¿Ha decidido si se liberará como alcalde, con cargo de dedicación exclusiva, dejando su profesión?

- No voy a dejar mi profesión, que es una de las pasiones de mi vida, y no quiero perder el contacto con mis pacientes. Creo que se lo debo. Pero soy consciente del compromiso que he adquirido como alcalde con mis vecinos y les puedo asegurar que voy a dejarme la piel trabajando por ellos.

- Lardero es una de las pocas localidades importantes de La Rioja donde el PP ha mantenido la Alcaldía. ¿A qué cree que se debe?

- A una gestión satisfactoria de las corporaciones precedentes, una candidatura de gente preparada y llena de ilusión y un programa ambicioso y realista. Esto nos ha hecho merecedores de la confianza de nuestros vecinos y ahora debemos cumplir con nuestro compromiso.