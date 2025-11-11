Vox propone crear una patrulla policial en Calahorra para evitar «empadronamientos irregulares» El partido presentará en el próximo pleno una moción en la que también plantea un convenio con la Policía Nacional para comprobar la «autenticidad» de documentos

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Calahorra presentará una moción en el próximo pleno solicitando la puesta en marcha de «medidas de control más rigurosas sobre las inscripciones en el padrón municipal». El objetivo de esta propuesta, como explica en una nota de prensa, es el de «garantizar la veracidad de los datos censales, prevenir el fraude documental y evitar la economía sumergida derivada de empadronamientos irregulares».

En este sentido, la portavoz de Vox, Maite Arnedo, explica que el padrón municipal «es una herramienta básica para la gestión de los recursos públicos y la planificación de los servicios locales», pero que, sin embargo, «en los últimos años se ha convertido también en la puerta de entrada a determinados beneficios y ayudas sociales, lo que hace necesario extremar los controles sobre su uso».

Por ello, Vox plantea al Ayuntamiento de Calahorra suscribir un convenio de colaboración con la Policía Nacional con el fin «de verificar la identidad de las personas extranjeras que solicitan el empadronamiento presentando un pasaporte y evitar falsificaciones». «Creemos que el Ayuntamiento no puede aceptar sin más cualquier documento sin haber comprobado su autenticidad«, por lo que »la colaboración con la Policía Nacional permitiría detectar esas situaciones antes de que se conviertan en un problema mayor», añade Arnedo.

La moción también propone establecer un convenio de colaboración con el Ministerio de Hacienda, de modo que se puedan cruzar datos entre ambas administraciones y verificar que los contratos de alquiler presentados para justificar el empadronamiento corresponden «a viviendas efectivamente habitadas y que los propietarios declaran los ingresos derivados de esos arrendamientos y evitar la economía sumergida».

Para reforzar estas medidas de control, Vox plantea además la creación de una patrulla específica de la Policía Local encargada de realizar controles de oficio y comprobaciones periódicas en las viviendas «donde existan dudas sobre la veracidad de los empadronamientos» y sobre todo, «con alta densidad de empadronamientos».

«No se trata de criminalizar a nadie, sino de garantizar que los datos del padrón reflejen la realidad del municipio«, precisa Arnedo.