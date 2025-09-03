Del 5 al 30 de septiembre se realizarán 4 pases diarios y 2 el sábado a la catedral y al palacio

La catedral de Calahorra cuenta para este mes de septiembre con un nuevo calendario de visitas guiadas, que incluyen las dependencias del palacio episcopal. ... Así, tanto hoy miércoles como mañana jueves se realizarán dos pases; uno por la mañana, a las 12.30 horas y otro por la tarde, a las 18.00 horas. Ya desde el día 5 de septiembre en adelante, las visitas guiadas se realizarán en cuatro pases diarios de lunes y a viernes, a las 11.00; 12.00; 17.00 y 18.00 horas. Además, los sábados habrá dos recorridos, a las 11.00 y 12.00 horas.

Las visitas guiadas por la catedral y por el palacio episcopal tienen un coste de 8 euros. De otro lado, este último espacio se abrió al público el pasado mes de agosto. En él se pueden conocer las distintas estancias que conformaban antaño la residencia oficial de los obispos de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Buena parte de estas dependencias se conservan como antaño, y en ellas se pueden ver obras artísticas y mobiliario de la época. El palacio episcopal, situado junto a la catedral, se construyó por iniciativa del obispo Juan Piñeiro. El monumento está constituido por un conjunto de edificios de cuatro plantas y de distintas épocas, que transcurren desde el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII.

En la primera planta destacan cinco balcones sobre mensulones con marcos moldurados y el escudo del obispo Juan de Luelmo y Pinto sobre el central. Al interior del palacio se accede por una escalera de tipo claustral, que da paso a un espacio monumental culminado por una bella cúpula octogonal.

Claustro y sala capitular

En agosto la Diócesis hizo visitable el palacio episcopal después de que en primavera hubiese hecho lo mismo con el claustro (acondicionado en 1975 comomuseo de arte sacro), la sacristía y la sala capitular.