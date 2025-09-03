LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cúpula de la capilla del Cristo de la Pelota de la catedral. Isabel Álvarez

Del 5 al 30 de septiembre se realizarán 4 pases diarios y 2 el sábado a la catedral y al palacio

Las visitas guiadas por la catedral y por el palacio episcopal tienen un coste de 8 euros

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:32

La catedral de Calahorra cuenta para este mes de septiembre con un nuevo calendario de visitas guiadas, que incluyen las dependencias del palacio episcopal. ... Así, tanto hoy miércoles como mañana jueves se realizarán dos pases; uno por la mañana, a las 12.30 horas y otro por la tarde, a las 18.00 horas. Ya desde el día 5 de septiembre en adelante, las visitas guiadas se realizarán en cuatro pases diarios de lunes y a viernes, a las 11.00; 12.00; 17.00 y 18.00 horas. Además, los sábados habrá dos recorridos, a las 11.00 y 12.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  4. 4 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  5. 5 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  8. 8 La Avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas
  9. 9

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  10. 10

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Del 5 al 30 de septiembre se realizarán 4 pases diarios y 2 el sábado a la catedral y al palacio

Del 5 al 30 de septiembre se realizarán 4 pases diarios y 2 el sábado a la catedral y al palacio