LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Windsurfistas, ayer sábado, en el pantano calagurritano. A.C.

Velas y cometas, a tope en el Perdiguero de Calahorra

Las condiciones meteorológicas de ayer sábado, con fuertes rachas de viento, llenaron el pantano de windsurfistas de La Rioja, País Vasco y Aragón

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:21

Las fuertes rachas de viento de ayer sábado en Calahorra hicieron que numerosos windsurfistas de La Rioja, País Vasco y Aragón se acercaran al pantano ... del Perdiguero, donde desde el pasado mes de agosto pueden practicarse deportes acuáticos. Además, el cierre de la temporada en el embalse González-Lacasa en el Rasillo motivó a los windsurfistas riojanos a probar el agua del pantano calagurritano, llenando el entorno de tablas, velas y cometas. La apertura del Perdiguero a los deportes de agua se lleva a cabo a través de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Calahorra, que son los propietarios de la infraestructura. De esta manera, la balsa de riego podrá utilizarse para practicar nado o deportes acuáticos como el windsurf todos los fines de semana hasta el 5 de octubre, en horario de 13.00 a 21.00 horas. Previamente, quienes quieren hacer uso del agua deberán haber firmar un descargo de responsabilidades ante el personal vigilante que se ha contratado para los días habilitados y que se encuentra en una caseta señalizada. En este punto también deberá desinfectarse el material contra el mejillón cebra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  3. 3 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5 Arde el castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  6. 6

    Sin gol no hay victoria
  7. 7

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    Cocina de producto con nombre propio
  10. 10

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Velas y cometas, a tope en el Perdiguero de Calahorra

Velas y cometas, a tope en el Perdiguero de Calahorra