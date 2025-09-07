Velas y cometas, a tope en el Perdiguero de Calahorra Las condiciones meteorológicas de ayer sábado, con fuertes rachas de viento, llenaron el pantano de windsurfistas de La Rioja, País Vasco y Aragón

Las fuertes rachas de viento de ayer sábado en Calahorra hicieron que numerosos windsurfistas de La Rioja, País Vasco y Aragón se acercaran al pantano ... del Perdiguero, donde desde el pasado mes de agosto pueden practicarse deportes acuáticos. Además, el cierre de la temporada en el embalse González-Lacasa en el Rasillo motivó a los windsurfistas riojanos a probar el agua del pantano calagurritano, llenando el entorno de tablas, velas y cometas. La apertura del Perdiguero a los deportes de agua se lleva a cabo a través de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Calahorra, que son los propietarios de la infraestructura. De esta manera, la balsa de riego podrá utilizarse para practicar nado o deportes acuáticos como el windsurf todos los fines de semana hasta el 5 de octubre, en horario de 13.00 a 21.00 horas. Previamente, quienes quieren hacer uso del agua deberán haber firmar un descargo de responsabilidades ante el personal vigilante que se ha contratado para los días habilitados y que se encuentra en una caseta señalizada. En este punto también deberá desinfectarse el material contra el mejillón cebra.

La iniciativa, apoyada también por IU desde la pasada legislatura, continuará en función de su desarrollo durante estos meses.

