Los usuarios del hogar de personas mayores de Calahorra piden que vuelva a abrir todos los domingos en verano

En el año 2013 desde la dirección general de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja se tomaba la decisión de cerrar el hogar de ... personas mayores, ahora centro de participación activa, los domingos y festivos durante la época estival, además de un mes por las vacaciones de verano. Los usuarios mostraron entonces su malestar por la medida, que finalmente acabó implantándose en todos las instalaciones de la tercera de edad en La Rioja.

Sin embargo, más de una década después, los abuelos de Calahorra se rebelan de nuevo para solicitar que al menos se vuelva a abrir los domingos los meses de verano. La directriz del año 2013, que en su día se explicó que estaba fundamentaba como una medida de ahorro, conllevó el cierre de los centros de participación todos los domingos y festivos durante cuatro meses, de junio a septiembre. «Además hay que sumar el mes que se cierra por vacaciones en verano», precisa Marisa Sota, presidenta de la junta del centro de Calahorra, que cuenta con unos 5.000 socios.

«En total son 54 días con el centro cerrado. ¿Qué hacemos con la gente mayor que viene todos esos días y para los que venir aquí es su manera de salir de casa?», se pregunta.

Porque este centro, con actividades programadas a todas horas, es además el punto de socialización para que quienes tienen que afrontar la 'soledad no deseada'. «Hay gente que está sola y lo que busca y lo que necesita es compañía y aquí la encuentran», dice Ana Moreno, también de la junta del centro. «Es que no es lo mismo irte a un bar tú solo, que venir aquí, que aunque te sientes en la mesa solo a los dos minutos te encuentras rodeado de uno o de otro», añade.

«Es nuestra segunda casa»

«Es nuestra segunda casa», dice Ángeles Sada, que acude al centro todos los días y pasa la tarde entre partida y partida de cartas con un grupo de amigas. «Lo peor es cuando cierran quince días seguidos y luego otros quince», sentencia esta usuaria, que es socia del servicio «desde que cumplí los 56 años». En esa época el servicio se prestaba en Calahorra en las antiguas dependencias de la calle Paletillas y «no cerraba nunca». «Iba con mi marido todos los domingos, había baile y bajaban las muchachas (a abrir el centro) de Logroño», recuerda.

Desde la cafetería de la instalación, Ana pone el foco también en la interrupción del servicio de comida durante los días de cierre. «Hay mucha gente que no tiene apoyo en casa y viene a comer aquí», indica. En la actualidad son 25 personas las que se llevan la comida a casa, «más todos los que vienen aquí a comer», puntualiza.

No obstante, los usuarios del comedor se llevan el sábado la comida para todo el fin de semana cuando se cierra los domingos. «Pero no sabemos cómo la conservan la casa», advierte la responsable del bar, que insiste en que «ellos prefieren estar aquí y no sólo por el bar sino por el local, ya que aquí pasan el tiempo, hacen actividades, están con amigos...».

La junta del centro de participación activa de Calahorra mantuvo el pasado 9 de enero una reunión con la directora general de Servicios Sociales, junto con representantes de otros centros de mayores de La Rioja. En ella le trasladaron la problemática y le solicitaron soluciones. «Pero ya nos han dicho que no puede ser porque no hay presupuesto», lamenta Marisa Sota, que también acudió al Ayuntamiento de Calahorra para solicitar su apoyo. «Nos han ayudado hasta donde han podido», sostiene.

Mientras tanto «la mayoría de la gente se queja» –subraya– porque «quieren que el centro esté siempre abierto». Y es que «mejor sitio que este no hay en todo Calahorra», aseguraba ayer un de los habituales a las partidas de cartas de la tarde. «Los domingos, además, está a tope. Hay baile y celebramos todo, desde San Valentín hasta las fiestas, los carnavales, la feria de abril, el año pasado hasta hicimos una fiesta ibicenca», apostilla Ana Moreno.