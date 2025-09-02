La última, para los santos mártires de Calahorra Los calagurritanos pusieron el broche final a la semana de fiestas sacando en procesión a sus patronos

La comparsa de gigantes y cabezudos hizo el pasillo a los santos en la calle del Deán Palacios.

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 31 de agosto 2025 | Actualizado 02/09/2025 17:25h. Comenta Compartir

Los patronos calagurritanos, que el sábado habían recibido cientos de flores en la ofrenda, salieron este domingo en procesión en el día grande de las fiestas. Desde la catedral, en el lugar donde sufrieron el martirio, partió la comitiva con las urnas con las reliquias de San Emeterio y San Celedonio. Este año la salida tuvo un 'toque' especial: el de la Asociación de Campaneros de La Rioja, que desplazó hasta el templo para voltear las campanas de su torre y anunciar el día principal de los festejos.

La cofradía de los Santos Mártires permite en la fiesta del 31 de agosto que devotos que no sean cofrades puedan trabar en la procesión. Y así, en la de este domingo una cuadrilla de amigos de la quinta de 1980 pudo llevar a hombros las reliquias de los santos. El grupo, formado por Santi Hucha, Pablo Cascante, Javier Herreros, Javier Vega, Rafa Moreno, Alberto Bolado, Jesús Cascante, Félix Jiménez y Alonso Ona, lo había solicitado «antes de la pandemia», explicaba Hucha.

Tras recorrer el casco antiguo, de nuevo en la catedral el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ofició la misa solemne que fue retransmitida por el canal de YouTube de la diócesis.

El recorrido tradicional tuvo también que modificarse este verano debido al mal estado de algunas viviendas que se encuentran en la calle de la Estrella, lo que hizo que el desfile se desviase por el Rasillo de San Francisco. Allí la Virgen Gloriosa de la cofradía de la Santa Vera Cruz salió de la iglesia de San Francisco para recibir a los santos, mientras el grupo Coletores les dedicó una de las muchas danzas que interpretó a lo largo de todo el recorrido.

Por otro lado, autoridades locales, regionales y de otros municipios limítrofes se sumaron un año más a la procesión. Entre ellos, el consejero de Educación, Alberto Galiana; la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, y la vicepresidenta de la Cámara regional, María Teresa Antoñanzas.

Otros colectivos de la ciudad tomaron igualmente parte activa en el desfile. De esta manera, se pudo escuchar a la Banda Municipal de Música y se pudo ver desfilar a la comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Pancartas reivindicativas

La procesión fue aprovechada también por la plataforma SOS Hospital de Calahorra para dar visibilidad a sus reivindicaciones sobre el funcionamiento del centro hospitalario tras su integración en el Servicio Riojano de Salud (Seris). En concreto, varios miembros del colectivo acudieron con banderas con el logotipo de la reivindicación, que mostraron al paso de las autoridades por la calle Mártires cuando se dirigían a la catedral para comenzar con el desfile procesional.

Los concejales y concejalas del Partido Socialista de Calahorra quisieron además mostrar su apoyo a las reivindicaciones mostrando pegatinas de la plataforma.

Los sustos tampoco faltaron, ya que durante el transcurso de la procesión los servicios sanitarios, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil tuvieron que intervenir ante una indisposición de una persona mayor que se encontraba en la plaza del Raso. El desfile se tuvo que parar en ese momento, para que el afectado pudiese ser evacuado en una ambulancia.

Allí, en el Raso, numerosas familias cumplieron con la tradición de presentar a los niños y niñas recién nacidos a los patronos, que protagonizaron un desfile lleno de color. Y es que la comparsa de gigantes y cabezudo, los miembros del grupo de danzas y los socios de las peñas llenaron de nuevo de vistosidad el recorrido.

Reporta un error