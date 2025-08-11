Los toritos corren por el Mercadal
Las fiestas de la juventud incluyeron ayer un espectáculo de marionetas y concierto de El Rúbi
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:48
La segunda edición de las fiestas de la juventud de Calahorra finalizaron ayer con una mañana en la que los actos se dirigieron principalmente al público infantil. El Club Taurino, a través de la empresa El Torico, ofreció un encierro chiqui en el hall del paseo del Mercadal a partir de las 10.00 horas. Los chavales disfrutaron con el calentamiento, el cántico a San Fermín y las carreras delante y detrás de los toros simulados. En un ruedo hinchable pudieron demostrar su habilidad como recortadores.
El club también repartió chocolate con bizcochos e instaló un puesto de taurocromos para intercambio en una tauroquedada.
El programa continuó a las 13.00 horas en las terrazas de la primera travesía de la calle Paletillas donde la compañía teatral riojana Tres Tristes Tigres representó un espectáculo de marionetas centrado en el reciclaje.
El Club Taurino organizó ayer un encierro chiqui, intercambio de cromos taurinos y repartió chocolate con bizcochos
Para finalizar los tres días festivos, en la misma travesía de Paletillas tuvo lugar la actuación musical de El Rubí, que interpretó versiones de temas de Fito & Fitipaldis, La Guardia, Nino Bravo, El Canto del Loco, Melendi, Amaral, Pereza o Calle 13, entre otros artistas. El rinconero Rúbi Férez (voz y guitarra) contó con Diego Lorente al bajo y teclado y Juan Melgarejo a la percusión. También ofreció algún truco de magia durante su concierto.
Rastro en el casco antiguo
Ayer también se llevó a cabo el quinto rastro de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra. En 2025 tiene programadas cinco citas de esta actividad que cumple trece ediciones y comenzó el 15 de marzo. Quedan otras dos, el 14 de septiembre y el 12 de octubre.
El rastro volvió al casco antiguo, pero con menos puestos de venta y tuvo una escasa asistencia de público
En esta de agosto fallaron varios puestos habituales y no tuvo mucha afluencia de público por lo que los expositores desmontaron pronto y a las 13.00 horas no quedaba casi nadie. El excesivo calor y la coincidencia con otros actos mermó la asistencia.
No hubo música, pero sí se celebró el juego del rastro y se entregó el jamón del sorteo de julio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.