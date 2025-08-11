Los toritos corren por el Mercadal

Ayer se entregó el jamón sorteado en julio en el rastro.

Sanda Sainz Lunes, 11 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

La segunda edición de las fiestas de la juventud de Calahorra finalizaron ayer con una mañana en la que los actos se dirigieron principalmente al público infantil. El Club Taurino, a través de la empresa El Torico, ofreció un encierro chiqui en el hall del paseo del Mercadal a partir de las 10.00 horas. Los chavales disfrutaron con el calentamiento, el cántico a San Fermín y las carreras delante y detrás de los toros simulados. En un ruedo hinchable pudieron demostrar su habilidad como recortadores.

El club también repartió chocolate con bizcochos e instaló un puesto de taurocromos para intercambio en una tauroquedada.

El programa continuó a las 13.00 horas en las terrazas de la primera travesía de la calle Paletillas donde la compañía teatral riojana Tres Tristes Tigres representó un espectáculo de marionetas centrado en el reciclaje.

El Club Taurino organizó ayer un encierro chiqui, intercambio de cromos taurinos y repartió chocolate con bizcochos

Para finalizar los tres días festivos, en la misma travesía de Paletillas tuvo lugar la actuación musical de El Rubí, que interpretó versiones de temas de Fito & Fitipaldis, La Guardia, Nino Bravo, El Canto del Loco, Melendi, Amaral, Pereza o Calle 13, entre otros artistas. El rinconero Rúbi Férez (voz y guitarra) contó con Diego Lorente al bajo y teclado y Juan Melgarejo a la percusión. También ofreció algún truco de magia durante su concierto.

Rastro en el casco antiguo

Ayer también se llevó a cabo el quinto rastro de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra. En 2025 tiene programadas cinco citas de esta actividad que cumple trece ediciones y comenzó el 15 de marzo. Quedan otras dos, el 14 de septiembre y el 12 de octubre.

El rastro volvió al casco antiguo, pero con menos puestos de venta y tuvo una escasa asistencia de público

En esta de agosto fallaron varios puestos habituales y no tuvo mucha afluencia de público por lo que los expositores desmontaron pronto y a las 13.00 horas no quedaba casi nadie. El excesivo calor y la coincidencia con otros actos mermó la asistencia.

No hubo música, pero sí se celebró el juego del rastro y se entregó el jamón del sorteo de julio.

Temas

Calahorra

Comenta Reporta un error