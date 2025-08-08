LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El teatro Ideal pone a la venta las entradas para las obras del cartel de fiestas

I. á.

calahorra.

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:17

Las entradas para asistir a las funciones programadas en el teatro Ideal de Calahorra dentro de las fiestas patronales de este mes de agosto se encuentran desde ayer a la venta tanto en la taquilla como en la plataforma Citylok. El programa se abrirá el 26 de agosto con la comedia 'Se alquila', protagonizada por Andoni Ferreño y Agustín Bravo. Al día siguiente, 27 de agosto, la sala ofrecerá la revista 'Tozudo', con la que el humorista zaragozano Manolo Royo se está despidiendo de los escenarios, mientras que el 28 de agosto el actor calagurritano Nacho Guerreros volverá al teatro con el show de monólogos 'La noche es comedia'. El precio de las localidades para los dos primeros espectáculos es de 18 euros en el patio de butacas y platea; 16 euros en el primer anfiteatro y 12 euros en el segundo. Para la última función los precios son de 22, 20 y 16 euros.

