El sueño se vuelve real en Santiago El equipo de 'Zancadas contra el cáncer', ayer, en Santiago. :: L.R. Los integrantes del equipo 'Zancadas contra el cáncer' completan el camino jacobeo en menos de cuatro días DIEGO MARÍN A. Viernes, 19 octubre 2018, 00:40

El equipo riojano de 'Zancadas contra el cáncer' llegó ayer a la plaza del Obradoiro, completando el Camino de Santiago sobre lo previsto, en menos de cuatro días, corriendo sin parar en etapas de unos 10 kilómetros, por relevos. José Manuel Béjar, Juancho García Ochoa, Alfredo Boiza, Iván Herrera, Benjamín Arias, Chema Abad, Félix Sáenz Santín, Toni Baños, Juan Carlos Arana, Germán Valerio y David Santolaya forman este conjunto de corredores solidarios que iniciaron la aventura en la medianoche del pasado lunes, pasaron por Logroño a primera hora de la tarde y llegaron ayer antes del mediodía a Santiago de Compostela.

El grueso de la plantilla lo forman policías locales de Logroño y Calahorra, pero también hay un guardia civil de Fuenmayor, un funcionario del Ayuntamiento calagurritano y atletas populares. Para Iván Herrera, policía local en Logroño, la experiencia ha sido «durísima», pero inolvidable. «Correr sin recuperar entre dos y tres etapas al día, a veces solo, otras acompañado, unas de noche y otras de día», relata Iván Herrera, resultó muy duro. Así se distribuyeron la ruta jacobea. Sobre todo al paso por Viana, Logroño, Nájera y Santo Domingo les acompañaron muchos corredores populares. Después, otro grupo de policías de Santa Pola con un reto similar se unieron a ellos en Astorga.

La compañía, los ánimos, el compañerismo, ha sido lo mejor, así como «el fin por el que lo haces , por el apoyo de la gente, la experiencia, el paisaje». «Lo peor ha sido la fatiga acumulada y el dolor de piernas, durmiendo mal o casi nada», confiesa Iván. Y es que, mientras unos corrían, otros conducían las caravanas y el resto descansaba dentro de ellas.

«Ha sido una pasada, estamos súper satisfechos. Ha sido una carrera contrarreloj», dice Juancho

Juancho García Ochoa es policía local en Calahorra y confesaba ayer, ya de regreso a La Rioja, que lo vivido había sido «demasiado». «Lo mejor ha sido que, aunque estábamos cansados, corríamos. Todo ha sido muy rápido. Y la llegada ha sido muy emotiva», explicaba Juancho. Y es que allí por donde pasaban había agentes de las fuerzas de seguridad que les escoltaban y grupos de corredores que les acompañaban. «Ha sido una pasada, estamos súper satisfechos. Ha sido una carrera contrarreloj. Y lo mejor ha sido la acogida de la gente, cómo nos han respaldado, poder cumplir el reto», reconocía Juancho.

Por otra parte, el atleta calagurritano Benjamín Arias vencía hace una semana la primera carrera nocturna de Arnedillo y 48 horas después se embarcaba en esta aventura que, confesaba ayer, «es para recordar toda la vida». «Nos ha empujado mucha gente que nos ha dado fuerzas, ha sido muy bonito», considera Benjamín Arias. En su caso, que lleva un año repleto de éxitos deportivos, con victoria también hace apenas tres semanas en la carrera 'promo' del Ultratrail Picos de la Demanda de Ezcaray, explicaba que «me lo plantearon y, como me gustaba el reto, dije que sí, porque ¿a quién no le ha tocado de cerca vivir la enfermedad del cáncer?». Y, por si fuera poco el objetivo cumplido, el deber cumplido, la recaudación lograda, «todo ha salido bien, no hemos tenido percances».