Calahorra, forzada a invertir en días el 53% de la subvención contra la violencia de género para no perderla La nueva delegación del Ayuntamiento de la localidad explica que hasta la llegada del PSOE al Gobierno municipal sólo se había ejecutado un 43% de la subvención recibida de la Secretaría de Estado de Igualdad para este fin ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Jueves, 4 julio 2019, 13:49

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Calahorra, Esteban Martínez, y la concejala de Igualdad, Flor Lavilla, han comparecido esta mañana para informar de las medidas adoptadas en los últimos días para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como advertir de que hasta la llegada del PSOE al Gobierno municipal sólo se había ejecutado un 43% de la subvención recibida de la Secretaría de Estado de Igualdad para este fin. «Calahorra tenía 21.000 euros aproximadamente y tan sólo se habían gastado 9.000 euros», ha explicado Esteban Martínez sobre el estado de ejecución de esta partida a los «pocos días» de que la concejala delegada del área de Igualdad tomase posesión de su cargo. Martínez ha precisado a continuación que el Consistorio «corría el riesgo de perder el conjunto de la subvención o de perder el dinero que no nos hubiéramos gastado», ya que la legislación sobre estas ayudas dice que «todo aquel presupuesto vinculado y no gastado a 30 de junio del 2019 no se devolverá, pero sí se restará en la partida del presupuesto del 2020», ha precisado Flor Lavilla. Es por ello, que el «esfuerzo que hemos tenido que hacer para llegar a esos 21.000 euros ha sido impresionante», ha añadido Martínez.

La concejala de Igualdad ha detallado las distintas actuaciones que se han llevado a cabo para poder invertir el 53% de la subvención que estaba sin ejecutar, como la compra de material fungible para «desarrollar campañas en estos cuatro años de legislatura de sensibilización ciudadana, cursos de formación, de defensa personal…». En concreto, se ha dotado a la biblioteca municipal de un 'punto violeta' con literatura relacionada con la violencia de género (790,37 euros); se han adquirido mochilas y pañoletas (2.875,56 euros), así como pulseras y chapas para campañas de sensibilización (2.717,93 euros). También se ha comprado material de defensa personal (1.667 euros), se han editado otros 2.000 ejemplares del comic ganador del concurso sobre violencia de género (1.548,80 euros). De esta manera, los gastos finales contraídos son de 20.595,57 euros, lo que supone un 97,80 % de la ejecución.