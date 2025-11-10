El soto arrasado para el festival Holika se realizó bajo indicación de «Urbanismo»

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:55 Comenta Compartir

El pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Calahorra este mediodía para modificar la tasa del servicio de basuras y resolver el expediente sancionador abierto ... contra la empresa promotora de los festivales Holika y Gran Reserva por arrasar un soto en el Cidacos, sin licencia, ha tenido que suspenderse para retirar este segundo asunto debido a que este expediente no estaba bien conformado. Pero al margen de esta cuestión, en el debate de este punto, antes de su retirada, se ha podido conocer que la empresa no habría actuado en la parcela objeto de la sanción (30.000 euros) por iniciativa propia sino por indicaciones de una técnico del área de Urbanismo. Así lo ha asegurado el concejal de IU, Óscar Moreno, a quien se le tomó declaración como testigo en el procedimiento interno abierto por el Consistorio para esclarecer lo ocurrido. A este respecto, Moreno ha afirmado que el «Ayuntamiento era plenamente consciente de lo que se estaba haciendo allá», porque «una de las técnicos de Urbanismo de este Ayuntamiento» indicó a la promotora, Burcor Producciones, que «esa zona era de propiedad municipal y que esa zona había que limpiarla para poder tener las zonas de evacuación y las zonas seguras de los festivales en condiciones». De hecho, Moreno ha precisado que en ese momento se dijo que «que cuanto antes se haría, mejor que mejor». Oscar Moreno ha indicado además que «esto sucedió en una reunión del 18 de diciembre de 2023 en el sitio donde se celebra el festival Holika y Gran Reserva», en la que estuvo él presente junto al edil de Urbanismo, Antonio Mazo. «Considero que la empresa es un daño colateral por hacer caso a las indicaciones de una persona de Urbanismo de esta casa», ha remarcado para indicar que la técnico municipal, preguntada sobre si había indicado limpiar la parcela, asegura que «no se acuerda». «No es justo que se sancione a la empresa con esa cantidad que viene en el expediente», ha incidido.

Moreno junto a Mazo son testigos en este expediente, por lo que la secretaria municipal ha indicado que «no pueden participar en la deliberación y votación» de este asunto, lo cual «debería haber sido advertido por la instructora del expediente del asunto». Es por este motivo por el que el pleno ha sido suspendido hasta que se realice un informe «en el plazo de un día» para ver cómo proceder.

