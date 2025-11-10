LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Soto arrasado junto al Cidacos. Ecologistas en Acción.

Festival | Calahorra

El soto arrasado para el festival Holika se realizó bajo indicación de «Urbanismo»

El portavoz de IU, que ha prestado declaración como testigo en el expediente abierto por el Ayuntamiento, asegura que una técnico del área le señaló verbalmente a la promotora que la parcela era municipal y que «había que limpiarla»

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:55

El pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Calahorra este mediodía para modificar la tasa del servicio de basuras y resolver el expediente sancionador abierto ... contra la empresa promotora de los festivales Holika y Gran Reserva por arrasar un soto en el Cidacos, sin licencia, ha tenido que suspenderse para retirar este segundo asunto debido a que este expediente no estaba bien conformado. Pero al margen de esta cuestión, en el debate de este punto, antes de su retirada, se ha podido conocer que la empresa no habría actuado en la parcela objeto de la sanción (30.000 euros) por iniciativa propia sino por indicaciones de una técnico del área de Urbanismo. Así lo ha asegurado el concejal de IU, Óscar Moreno, a quien se le tomó declaración como testigo en el procedimiento interno abierto por el Consistorio para esclarecer lo ocurrido. A este respecto, Moreno ha afirmado que el «Ayuntamiento era plenamente consciente de lo que se estaba haciendo allá», porque «una de las técnicos de Urbanismo de este Ayuntamiento» indicó a la promotora, Burcor Producciones, que «esa zona era de propiedad municipal y que esa zona había que limpiarla para poder tener las zonas de evacuación y las zonas seguras de los festivales en condiciones». De hecho, Moreno ha precisado que en ese momento se dijo que «que cuanto antes se haría, mejor que mejor». Oscar Moreno ha indicado además que «esto sucedió en una reunión del 18 de diciembre de 2023 en el sitio donde se celebra el festival Holika y Gran Reserva», en la que estuvo él presente junto al edil de Urbanismo, Antonio Mazo. «Considero que la empresa es un daño colateral por hacer caso a las indicaciones de una persona de Urbanismo de esta casa», ha remarcado para indicar que la técnico municipal, preguntada sobre si había indicado limpiar la parcela, asegura que «no se acuerda». «No es justo que se sancione a la empresa con esa cantidad que viene en el expediente», ha incidido.

