SOS Hospital de Calahorra volverá manifestarse el 8 de noviembre

La plataforma SOS Hospital Calahorra ha puesto fecha a una segunda manifestación en la ciudad riojabajeña. Será el sábado 8 de noviembre, a las 18.30 horas, y partirá de la plaza del Raso. La protesta, como ya se hizo en la primera, continuará por las calles Grande y Mártires para terminar en la Glorieta de Quintiliano. La plataforma, que el pasado mes de septiembre registró en el Gobierno de La Rioja 9.500 firmas en apoyo a sus reivindicaciones, solicita entre otras demandas que se declare el Hospital de Calahorra como un centro de difícil cobertura. Asimismo, reclama el «funcionamiento al cien por cien» de las carteras de servicios; unas instalaciones «dignas» e «inversiones reales con un plan a largo plazo que sea transparente y que lo conozca toda la población». Además, piden que «se ponga fin a la desinformación y se hable con transparencia y rigor de la situación sanitaria».

La primera manifestación de la plataforma en Calahorra, el pasado 29 de marzo, fue secundada por unas 5.000 personas.