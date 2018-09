«En septiembre sacaremos a contratación la reforma de la plaza» Óscar Eguizábal, en el palco de la plaza, en la corrida del viernes 31 de agosto. :: i. álvarez. Óscar Eguizábal Concejal de Festejos I. ÁLVAREZ Sábado, 8 septiembre 2018, 23:19

Han sido siete días de intensa actividad. Siete días de encierros; de conciertos en la calle; de chuletas al sarmiento y de vivir casi las 24 horas con la 'familia' de la peña. Ahora llega el momento de hacer balance de una semana de celebraciones dedicadas a los santos Emeterio y Celedonio, y que el concejal de Festejos, Óscar Eguizábal, califica como «sobresalientes».

- ¿Con la corrida del 31 de agosto se ha quitado la 'espina' que tenía con la plaza de toros?

- Todo el mundo me pedía un único festejo y después de lo del año pasado (Padilla suspendió la corrida por el estado de la plaza)..., estuvo muy bien. Hubo seis orejas y eso, por otra parte, ha generado una gran repercusión de la ciudad en el ámbito taurino. Ha sido un gran escaparate para la ciudad. Hoy (por ayer) en todos los medios digitales dedicados al mundo del toro se habla de las 'tres puertas grande' de Calahorra. Eso va a ayudar a que los empresarios se interesen por la plaza de Calahorra. Hay que recordar que este año sólo un empresario se interesó por el pliego. Por otro lado, eché de menos a las peñas en los tendidos. No a la peña Philips, que siempre acude, y a la Riojana y a la Calagurritana, que llevaron a gente, pero desgraciadamente el resto de peñas estaban vacías. Y eso me entristece. Yo echo de menos a las seis peñas en los toros.

- ¿Qué planes tiene para la plaza de toros? ¿Se continuará con la idea de una única corrida el día 31?

- Ahora en septiembre queremos sacar a contratación el proyecto de reforma de la plaza de toros, para lo cual tenemos una partida de 370.000 euros. Este dinero se destinará a reformar la estructura de la plaza. Para el 2019 queremos llevar a cabo la reforma de los asientos, sistema eléctrico y hacerla accesible. Con esta mejora, en la que se prevé invertir alrededor de un millón de euros, nuestra plaza será mucho más atractiva. Después de esto ya sólo nos quedaría un último paso, que sería cubrirla. Por otra parte, el 25 de enero de este año me reuní con la Federación Taurina de La Rioja, el Club Taurino de Calahorra, toreros, las peñas ... para elaborar el pliego de la corrida del 31 de agosto. Entre todos me aconsejaron poner una única corrida y así lo hice. Y no ha salido tan mal. El año que viene, las fiestas comienzan un domingo e igual se podría plantear poner dos corridas, ya que la gente ha respondido. Volveré a reunirme con los mismos para tratar este tema y todo aquel que quiera sumarse para aportar algo será bienvenido.

- El cartel musical, con 'Hombres G' como cabecera, ha sido su gran apuesta de estas fiestas. ¿Está satisfecho con el resultado?

- Estoy muy contento. Siempre intento traer lo que considero que a la mayoría de la gente le puede gustar. He hecho una apuesta muy fuerte por la música española y por los tributos. Se ha conseguido tener dos grandes conciertos en fiestas. Este año, 'Hombres G' y el de 'OBK', organizado por la peña Philips con la colaboración del Ayuntamiento. Me ha llamado mucho la atención la gente que me ha comentado que estas fiestas no se ha ido de vacaciones por la música del programa. Pensaba que a partir del lunes iba a fallar la afluencia de gente, pero no ha sido así. La gente se ha quedado en la ciudad hasta el final.

- Seguro que ya tiene en mente los conciertos para el año que viene. ¿Qué línea quiere seguir?

- El año que viene daremos un giro de 180 grados. En 2015 se apostó por los jóvenes con la 'Fuga'; en 2016 fue Antonio Orozco; en 2017 'Fangoria' abarcó todos los públicos y este año con 'Hombres G' he querido hacer un homenaje a la gente de mi generación.

- ¿Qué nota pone a las fiestas?

- En general, hemos tenido unas fiestas de sobresaliente. Y no es algo que esté poniendo yo, sino que me lo está trasmitiendo la gente. Esto no es fruto del trabajo de un mes. Se trabaja todo el año. Tanto peñas como asociaciones como funcionarios, y aquí quiero hacer un reconocimiento a la técnico de Festejos, Mª Ángeles Arnedo. Trabajan durante mucho tiempo, a diferencia de lo que puede pensar la gente.

- Los gigantes se han estrenado estas fiestas y ya ha anunciado que la comparsa seguirá creciendo.

- Antes de que acabe la legislatura va a estar toda la comparsa renovada. Además, se hará una campaña para captar a nuevos integrantes para la comparsa.