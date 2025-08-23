La segunda edición de 'Espíritu Salvaje' llega a Tierra Rapaz durante dos días
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:48
El parque Tierra Rapaz de Calahorra ha organizado para este fin de semana la segunda edición del espectáculo 'Espíritu salvaje'. El programa, tanto para hoy sábado como para mañana domingo, comenzará a las 11.00 horas con la apertura de las instalaciones. Desde las 11.30 hasta las 12.30 tendrá lugar una exhibición de rapaces diurnas y entre las 13.00 y las 14.20 la exhibición 'La leyenda del pájaro azul' a cargo del jinete y domador Paco Martos que protagonizará números espectaculares con sus animales.
Por la tarde, entre las 16.15 y las 18.30 se incluye una demostración de aves rapaces nocturnas, la actividad volando búhos, contacto con pollos, con halcones, así como una visita guiada a la granja escuela y sabana africana. El orden se decidirá en función del grupo asignado en taquilla. Por último, sólo bajo reserva, se podrá tener contacto directo con águilas y búhos, a las 18-30 horas. El recinto cerrará a las 19.30.
