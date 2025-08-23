La segunda edición de 'Espíritu Salvaje' llega a Tierra Rapaz durante dos días

Sanda Sainz Sábado, 23 de agosto 2025, 09:48 Comenta Compartir

El parque Tierra Rapaz de Calahorra ha organizado para este fin de semana la segunda edición del espectáculo 'Espíritu salvaje'. El programa, tanto para hoy sábado como para mañana domingo, comenzará a las 11.00 horas con la apertura de las instalaciones. Desde las 11.30 hasta las 12.30 tendrá lugar una exhibición de rapaces diurnas y entre las 13.00 y las 14.20 la exhibición 'La leyenda del pájaro azul' a cargo del jinete y domador Paco Martos que protagonizará números espectaculares con sus animales.

Por la tarde, entre las 16.15 y las 18.30 se incluye una demostración de aves rapaces nocturnas, la actividad volando búhos, contacto con pollos, con halcones, así como una visita guiada a la granja escuela y sabana africana. El orden se decidirá en función del grupo asignado en taquilla. Por último, sólo bajo reserva, se podrá tener contacto directo con águilas y búhos, a las 18-30 horas. El recinto cerrará a las 19.30.

