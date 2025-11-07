LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zona donde se eliminó vegetación del soto.
Calahorra

Sancionada con 30.000 euros la empresa de Holika por arrasar el soto

Además, se señala que existe un segundo expediente en curso para restituir el soto

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

El pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Calahorra para el próximo lunes someterá a aprobación la resolución del expediente sancionador contra la promotora de ... Holika, Burcor, por realizar obras de movimiento de tierra sin licencia y eliminar vegetación en un soto de ribera con el fin de ampliar la superficie del festival en 2024.

