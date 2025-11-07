Sancionada con 30.000 euros la empresa de Holika por arrasar el soto
Además, se señala que existe un segundo expediente en curso para restituir el soto
Calahorra
Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:59
El pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Calahorra para el próximo lunes someterá a aprobación la resolución del expediente sancionador contra la promotora de ... Holika, Burcor, por realizar obras de movimiento de tierra sin licencia y eliminar vegetación en un soto de ribera con el fin de ampliar la superficie del festival en 2024.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la sanción por estos hechos, denunciados por Ecologistas en Acción, es de 30.000 euros. Además, se señala que existe un segundo expediente en curso para restituir el soto.
