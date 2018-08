Rock duro en fiestas de Calahorra A hombros y entre el público cantando Led Zeppelin. Guns And Roses, Metallica, AC/DC, Europe, Kiss y Judas Priest, entre otros, sonaron en la explanada del silo con The Best Of Rock SANDA SAINZ Martes, 28 agosto 2018, 00:25

El escenario del aparcamiento del silo ofreció el domingo por la noche una interesante propuesta de rock duro con The Best Of Rock. Se trata de un grupo de versiones de temas míticos de grandes grupos anglosajones.

Para disfrute del público, los músicos ofrecieron durante más de dos horas un repertorio que comenzó con ZZ Top y continuó con Kiss, Black Sabbath, Journey, AC/DC, Guns And Roses, Scorpions, Steppenwolf, Whitesnake, Queen, Led Zeppelin, Judas Priest, Motorhead, Dio, Metallica, Europe y Def Leppard.

La puesta en escena resultó espectacular, con constantes cambios de músicos y de imagen. The Best Of Rock no solo rinde tributo a los grandes del heavy metal en el aspecto musical sino también en el estético, con la indumentaria y poses típicas de los artistas a los que homenajean.

El concierto estuvo lleno de detalles. Uno de los bajistas escupió fuego en un tema y sangre en otro imitando a Gene Simmons, de Kiss, otro bajista realizó un impresionante solo imitando a Cliff Burton, de Metallica, durante una canción de AC/DC salió Iron Man y uno de los cantantes, cuando interpretaba a Led Zeppelin, bajó del escenario y recorrió la zona del público a hombros de un calagurritano que asistía a la actuación.

Al finalizar el concierto los artistas posaron con todo el que se acercó a la zona de 'photocall' en un lateral del escenario.