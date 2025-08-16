La Fuente de los Trece Caños vuelve a sus orígenes

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 16 de agosto 2025, 08:45 Comenta Compartir

Pocas fuentes evocan recuerdos tan especiales y son tan queridas entre los calagurritanos como la de los Trece Caños. Construida entre los años 1859 y 1860 bebió del neoclasicismo para tomar forma y dejar para la posteridad un preciso monumento con dos pequeños arcos del triunfo separados por una pilastra acanalada. En ella, los calagurritanos se aprovisionaron de agua, abrevaron al ganado y, muy cerca, en el lavadero que se ha restaurado, las mujeres se dejaban los nudillos frotando la ropa.

La fuente, que toma su nombre de los 13 caños por los que corría el agua que se trajo del antiguo manantial Tripona, se muestra estos días con su mejor cara. Los restauradores Fede Patri y Kerena Pinillos, quienes hace tres años dejaron como nueva en Calahorra la estatua de Quintiliano, están ahora a punto de terminar la rehabilitación de la fuente dentro de la obras de mejora que desde el pasado mes de febrero se llevan a cabo en el monumento y su entorno. «Esperamos acabar para la semana que viene», asegura Kerena Pinillos mientras trabaja mano a mano con Fede en la zona de la pila. Ambos profesionales, de la empresa riojana 'Estudio Conservación Restauración', han eliminado musgos, líquenes y humedades de cada centímetro de piedra de la fuente. «Primero hemos limpiado en seco lo que salía, como el musgo, para después dar un biocida para matar todas las plantas y luego limpiar manualmente», explica Kerena. Pero la limpieza no acaba aquí, sino que continua con «una microproyección, como la que hicimos con Quintiliano, que es muy sutil». «Se realiza a baja presión con un árido especial que es muy blandito», dice la restauradora.

La limpieza de la fuente, que mostraba desde hace años un alto grado de suciedad y deterioro, es quizá la parte más visible del trabajo, pero no la que más preocupaba. «Lo más problemático era la nave en la que estaba adosado el muro de arenisca», señala Fede sobre esta intervención, que contemplaba también el derribo de la pared de una nave industrial que se adosó al monumento en el siglo XX. «Había que derribar el muro y no sabíamos que nos íbamos a encontrar al otro lado o si iban a aguantar los arcos», precisa. Afortunadamente, con la supervisión de los restauradores, el derribo no dio mayor problema y la fuente luce de nuevo el perfil que mostraba en el siglo XIX.

«Muchísimas humedades»

Reparar daños ha sido otra de las partes de la actuación. «El edificio (adosado) llevaba mucho tiempo abandonado y había muchísimas humedades que habían afectado al monumento», comenta Fede. «Muchos morteros y sillares estaban disgregados y tenía también mucha humedad que había favorecido el crecimiento de plantas, musgos, liquen... Estaba todo como un 'bosque'», describe Fede para apuntar que la restauración realizada ha contemplado también «cosidos entre los sillares, los arcos, en el pilar... para que el derribo no afectase a la estructura».

La actuación ha sido completa y a la vez respetuosa, ya que como destaca Fede «queríamos una intervención conservativa, en la que se viese el desgaste de la piedra». Quienes en este tiempo se han acercado a la zona, donde se han retirado los andamios, ya se han podido hacer una idea del resultado. A los restauradores elogios no les han faltado. «Al pasar, una vez una persona me dijo: eres un artista», dice entre risas Fede. Aunque si hay una anécdota que ha marcado los trabajos fue el compaginarlos con la celebración del festival Holika. «Menudo jaleo. Era un movimiento continuo de coches, trabajadores...», recuerda Kerena.

