Maricarmen Ruiz fue una de las primeras camareras de piso que se contrataron para la limpieza de las habitaciones del Parador de Calahorra, al que ... ya jubilada guarda un especial cariño.

– ¿Cómo fueron los meses de arranque del Parador?

– Primero nos fueron enseñando cómo teníamos que trabajar y luego me subieron a mí de camarera. Pero me tocaba hacer de todo. Una vez hasta me tocó hacer churros (se ríe). La limpieza siempre ha sido impresionante. Recuerdo, de hecho, que mi gobernanta siempre pasaba el dedo para comprobar que no hubiese polvo.

– ¿Cómo recuerda la relación con los huéspedes?

– Yo me ganaba a los clientes. Recuerdo a un vecino de Calahorra que estuvo aquí alojado y que un día se dejó 1.000 pesetas en la mesilla. Cuando vi que era tanto dinero, para la época en la que estábamos, enseguida pensé que no podía ser un propina y bajé para decirle que se le había olvidado. Él quería que me las quedase, pero le dije que no. Antes se dejaban muchas propinas, pero últimamente no se dejan. Los (turistas) chinos dejaban mucha propina debajo de la almohada.

– El Parador suele recibir también a artistas o personalidades que vienen a Calahorra. Seguro que han dado para muchas anécdotas.

– Cuando vino Cecilia (la cantautora de los 70) hubo que plancharle el vestido subidos a una silla de lo alta que era. Y a Bibi Andersen se le rompió un tacón antes de actuar en el teatro Ideal y el conserje tuvo que buscar a todo correr un zapatero que lo arreglara. Y Rocío Dúrcal estuvo en la 203.

– Hasta el número recuerda...

– Puedo ir a todas las habitaciones con los ojos cerrados. Me las sé de memoria.