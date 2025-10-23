LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calahorra

El PSOE reprocha a Arceiz que la única multa del fallo del rádar revocada es «la suya»

I. á.

calahorra.

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:47

Comenta

El PSOE cargó de nuevo ayer contra la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en relación a la multa de tráfico que se le retiró de oficio por errores en un radar y le cuestionó por no ofrecer explicaciones «coherentes» sobre estos hechos. En concreto, le reprochan que de las seis sanciones de las que había que revocar el pago, «la única que se ha retirado de forma efectiva mediante un decreto de Alcaldía es la suya». Por otro parte, el PSOE asegura que Arceiz «miente» al alegar motivos de protección de datos para no entregar a este partido la información solicitada por este asunto y precisa que «solamente necesita ver el expediente que certifique que efectivamente el radar falló ese día». También, sostienen que los decretos de Alcaldía «son documentos de trabajo para los concejales» y una vez tramitados «son públicos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  3. 3

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  4. 4

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  5. 5 Un lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  6. 6 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  7. 7 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  8. 8

    Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
  9. 9

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones
  10. 10 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE reprocha a Arceiz que la única multa del fallo del rádar revocada es «la suya»