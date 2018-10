El PSOE ve «imposible que se acepten todos los proyectos» Sábado, 27 octubre 2018, 01:01

La presentación de las primeras propuestas del Ayuntamiento con los fondos de la EDUSI fue censurada después por el PSOE, que a través de una nota de prensa aseguró que los proyectos presentados «pueden no ser seleccionados por no cumplir correctamente los objetivos temáticos». En este sentido, los socialistas señalaron que las actuaciones, por valor de 2,7 millones, suman «el 69% del total de los fondos de la EDUSI». «Es imposible que la unidad de gestión acepte todos los proyectos presentados hoy si queremos cumplir con el compromiso adquirido con la Unión Europea», sentenció el PSOE, a la vez que advirtió que si «Calahorra no cumple con los objetivos de la EDUSI corremos el riesgo de perder los fondos».