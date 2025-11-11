El PSOE exige a Moreno que «retire» sus acusaciones contra la arquitecta municipal por el soto arrasado para Holika

Isabel Álvarez Calahorra Martes, 11 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El Partido Socialista ha cargado hoy contra el portavoz de IU, Óscar Moreno, después de que en el pleno convocado ayer para resolver el expediente sancionador contra la promotora del festival Holika por arrasar un soto manifestase que la empresa actuó bajo las indicaciones de una técnico de Urbanismo. Los socialistas califican de «graves» estas declaraciones e instan a Moreno a que «retire sus injustas acusaciones contra la arquitecta municipal», a la vez que le piden que explique «cuál es su papel en este asunto». Tendrá que explicar si está en el Ayuntamiento representando a los ciudadanos o es el agente delegado de empresas privadas«, sostiene el PSOE en relación al hecho de que el portavoz de IU estuviese presente en la reunión en la que asegura la técnico señaló a la empresa que debía »limpiar« (según Moreno) esta parcela.

Para el Partido Socialista, las manifestaciones realizadas por el concejal de Izquierda Unida resultan «intolerables y podrían ser incluso delictivas, puesto que atribuyen de facto la comisión de un presunto delito de prevaricación a un funcionario público sin tener ninguna prueba al respecto». En este sentido, denuncian que se está acusando a «una funcionaria pública de dar una autorización verbal para que se realicen unas obras fuera de la ley». Sin embargo, según el PSOE, del expediente se desprende que «tanto Antonio Mazo, en representación del Ayuntamiento (concejal de Urbanismo), como Óscar Moreno, que lejos de representar el interés general dice haber obrado como representante de la empresa Burcor, decidieron arrasar un espacio natural para ampliar el espacio destinado a los festivales Holika y Gran Reserva».

Además, censuran que Moreno realizase tales afirmaciones cuando «conoce perfectamente que dentro del expediente se citan correos electrónicos que demuestran que la arquitecta municipal advirtió por escrito de que para realizar cualquier tipo de obra, se necesitaba solicitar autorizaciones y permisos a diferentes administraciones». Por lo tanto, «las acusaciones del concejal de Izquierda Unida contra la arquitecta municipal son falsas de toda falsedad», insiste el PSOE. «Óscar Moreno, tratando de proteger al concejal de Urbanismo y a la alcaldesa de Calahorra, está tratando de culpar a los técnicos municipales de la decisión de destruir un soto de ribera», sentencia el PSOE.

Por otro lado, tachan de «intolerable» que Antonio Mazo declarase no recordar lo sucedido en las reuniones sobre este tema. «Parece ser que ha sufrido un episodio de amnesia que le ha hecho olvidar todo lo que ha sucedido en la reuniones que él mismo ha presidido sobre este asunto», dice el PSOE. «Y no se trata de un tema menor, ya que según se hizo público ayer en el salón de plenos, se le está imponiendo una sanción a una empresa, pese a existir serias dudas sobre si la destrucción del soto fue autorizada de manera verbal por el propio equipo de Gobierno», añade el Partido Socialista.

El pleno, un «esperpento»

Por otro lado, el Partido Socialista tacha de «verdadero esperpento» el pleno de ayer, que finalmente tuvo que suspenderse por la participación en el mismo del concejal de Urbanismo y el portavoz de IU cuando son testigos en el procedimiento sancionador y por tanto no podían asistir a la sesión. De esta manera, y como informa el PSOE, el pleno tendrá que volver a celebrarse antes del 15 de noviembre para evitar la caducidad del expediente, que lleva un año en tramitación. «Este no deja de ser otro episodio más en el largo rosario de escándalos y chapuzas administrativas, que está protagonizando el equipo de gobierno que preside Monica Arceiz», subrayan los socialistas.