El PSOE denuncia que Calahorra no contará con grúa municipal «al menos hasta marzo» Los socialistas explican que el contrato del servicio se quedó desierto en noviembre y el nuevo pliego se adjudicará cuando ha vencido el anterior

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 7 de febrero 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista de Calahorra ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento se ha quedado sin servicio de grúa «al menos hasta el 1 de marzo» por «la falta de planificación del Partido Popular». «La falta de previsión de la concejala de Policía, Reyes Zapata, y del concejal de Contratación, Mario Nafría, ha tenido como consecuencia que Calahorra no dispondrá de servicio de grúa municipal durante el mes de febrero», asegura el PSOE en una nota de prensa, en la que explica el contrato para prestar este servicio «quedó desierto el pasado mes de noviembre, y el nuevo expediente no fue lanzado hasta finales de diciembre, a pesar de que ello conllevaba su adjudicación con posterioridad al vencimiento del último contrato, que fue licitado por el PSOE en el año 2020». «Los concejales del Partido Popular que cobran mensualmente su salario lo hacen precisamente para evitar este tipo de problemas, a sabiendas además de que se trataba de un contrato improrrogable», sostienen los socialistas, a la vez que instan al Consistorio «a solucionar este problema inmediatamente para evitar los problemas que puede generar no disponer de este servicio en el día a día de la ciudad». Y es que, este servicio, como asegura el PSOE es «muy necesario por ejemplo para asegurar el correcto desarrollo de actividades en la ciudad, como el mercadillo semanal de los jueves, o eventos como por ejemplo el Carnaval o las próximas fiestas de Calahorra, cuando habrá que colocar vallados para el encierro, o carpas».