El PSOE denuncia que los árboles del proyecto Revive Cidacos están secos

El Partido Socialista denunció ayer que «el 90 % de los árboles plantados por el Ayuntamiento de Calahorra como parte del proyecto Revive Cidacos se ... ha secado por falta de riego». Los socialistas critican que el Consistorio no haya tenido «la previsión de organizar durante la época de verano riegos de mantenimiento para la repoblación efectuada esta primavera», lo que ha provocado que la zona en la que se llevó a cabo la actuación se haya convertido en un «completo secarral».

De este modo, el PSOE explica que los riegos de mantenimiento en las replantaciones son «imprescindibles» durante los dos primeros años «si se quiere garantizar que los árboles recién plantados consigan desarrollar un sistema radicular que les permita acceder a la humedad del acuífero del río Cidacos».

«Resulta desolador comprobar la falta de interés que el Ayuntamiento de Calahorra demuestra por el medioambiente, por la restauración ambiental y por la salud del arbolado en la ciudad», critican los socialistas, que también llaman la atención sobre el hecho de que se hayan invertido 336.557 euros (financiados con fondos europeos) en llevar a cabo el proyecto Revive Cidacos, para que después «se haya echado a perder por la escasa atención».

Cabe señalar que esta actuación, como recuerda el PSOE, se desarrolló para mejorar la calidad ambiental y recuperar el ecosistema de ribera en el tramo final del río Cidacos. Sin embargo, «las especies plantadas que tienen el objetivo de restaurar el ecosistema languidecen resecas, entre matojos más propios de un desierto que de una zona restaurada». «Otra vez, la acción de gobierno municipal está caracterizada por la falta de impulso de proyectos de transformación de ciudad», lamenta el Partido Socialista.