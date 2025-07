El PSOE de Calahorra denuncia el uso de glifosato como herbicida en Valvanera

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 24 de julio 2025, 10:07 Comenta Compartir

El PSOE acusó ayer al Gobierno municipal del PP de Calahorra de «echar a perder» el césped de la avenida de Valvanera por utilizar el glifosato como herbicida. Y es que, como aseguran los socialistas, esta sustancia fue esparcida durante la «primera semana de junio» por personal de la empresa FCC, adjudicataria del contrato de servicio de limpieza, para eliminar las «malas hierbas» de este paseo.

Si bien esta sustancia, según explica el PSOE, está considerada como «cancerígena por la OMS», FCC la ha podido utilizar porque el «Gobierno de La Rioja de Gonzalo Capellán ha vuelto a permitir que sea legal su uso». No obstante, el Partido Socialista sostiene que mientras el personal de FCC aplicó el herbicida «a plena luz del día» y con un «equipo de protección», no se advirtió de su «toxicidad» a la ciudadanía, lo que «podía perjudicar a viandantes, personas mayores, niños o mascotas». «El resultado, además del peligro que tiene para la salud, es que no solo han eliminado parte de las malas hierbas, sino que han matado totalmente el césped de la avenida, dejando una imagen lamentable, y sin que el Ayuntamiento esté haciendo nada por recuperarlo».

El PSOE critica además que se ha actuado de esta manera porque el Ayuntamiento «se hizo eco de una foto subida por un usuario en Facebook en la que denunciaba el estado de la avenida» al estar «llena de matojos y hierbas, algo que es extensible a toda la ciudad». Y así, «ni corto ni perezoso, ordenó a la empresa FCC esparcir glifosato».

«Conforme a la normativa»

Por su parte, FCC aclara que la aplicación de estos productos «se realiza conforme a las normativas vigentes, así como el transporte de los mismos para su aplicación en las tareas asignadas por el contrato de limpieza viaria de la ciudad».