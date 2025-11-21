El PSOE de Calahorra propone al pleno crear una comisión de investigación por el soto del Holika

La sanción de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Calahorra a la promotora del festival Holika por realizar obras de movimiento de ... tierra sin licencia y eliminar vegetación de soto natural de ribera junto al Cidacos puede derivar en una comisión especial de investigación dentro del Consistorio. La iniciativa parte del grupo municipal socialista, que como ya anunció en el último pleno, ha introducido una moción en el orden del día de la próxima sesión (el próximo lunes) para «esclarecer las responsabilidades políticas» en la destrucción del soto. Una actuación que la empresa sancionada, Burcor Producciones, asegura sin embargo que realizó bajo las indicaciones del propio Ayuntamiento, siendo este el motivo por el que tiene previsto judicializar el caso.

«Visto lo que pone en el expediente y lo que se dijo en el debate del pleno tenemos sospechas más que razonables de que la empresa recibió algún tipo de amparo verbal para actuar», asegura Esteban Martínez, portavoz adjunto del Partido Socialista, que junto al PP votó a favor de imponer la sanción a Burcor.

De otro lado, la comisión de investigación que proponen los socialistas y que para llevarse a cabo debe conseguir la mayoría de apoyos del pleno, pone el foco en la alcaldesa, Mónica Arceiz; los concejales de la Junta de Gobierno local y el resto de ediles, así como el asesor de Urbanismo, Juan Esteban Ameyugo. El PSOE excluye por tanto de la investigación al personal técnico del área de Urbanismo, aunque si bien el portavoz de IU, Óscar Moreno, (que participó en la reunión entre el Ayuntamiento y la empresa en la que se abordó el estado de la parcela en cuestión) aseguró la pasada semana que las órdenes habían sido dictadas desde una técnica de Urbanismo.

Esteban Martínez: «Tenemos sospechas más que razonables de que la empresa recibió algún tipo de amparo verbal»

11 miembros

La comisión de investigación que plantea el PSOE estaría formada por 11 miembros: 5 del PP, 4 del PSOE, 1 de Vox y 1 de Izquierda Unida. En el caso de aprobarse, y como han explicado fuentes municipales a este periódico, debería constituirse la semana siguiente a la de su aprobación en el pleno. En ese momento cada partido determinará si quiere participar o no, y por tanto señalar qué miembros desean que la conformen.

De salir adelante la moción del PSOE, esta sería la segunda comisión especial de investigación que realiza el Ayuntamiento de Calahorra. La primera fue en el año 2015 con motivo del pago de una factura de los botes de spray que se utilizaron para pintar con grafitis las persianas de la plaza de abastos. Esta investigación también fue impulsada por el PSOE y se ciñó sobre la gestión del exconcejal de Contratación, Óscar Eguizábal, en el Gobierno municipal por el PP.