Votación, en el pleno municipal, de la sanción a la empresa promotora del festival Holika. I. Á.

El PSOE de Calahorra propone al pleno crear una comisión de investigación por el soto del Holika

Los socialistas buscan «responsabilidades políticas», después de que la promotora del festival haya sido sancionada con 30.000 euros

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

La sanción de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Calahorra a la promotora del festival Holika por realizar obras de movimiento de ... tierra sin licencia y eliminar vegetación de soto natural de ribera junto al Cidacos puede derivar en una comisión especial de investigación dentro del Consistorio. La iniciativa parte del grupo municipal socialista, que como ya anunció en el último pleno, ha introducido una moción en el orden del día de la próxima sesión (el próximo lunes) para «esclarecer las responsabilidades políticas» en la destrucción del soto. Una actuación que la empresa sancionada, Burcor Producciones, asegura sin embargo que realizó bajo las indicaciones del propio Ayuntamiento, siendo este el motivo por el que tiene previsto judicializar el caso.

