El PSOE de Calahorra asegura que no existían informes técnicos para retirar la multa a Arceiz

El PSOE de Calahorra emitió ayer un comunicado en el que asegura que la alcaldesa, Mónica Arceiz, «se quitó su propia multa sin tener ningún ... informe técnico que acreditase que el radar había fallado».

Los socialistas indican que «el servicio de gestión de multas del Ayuntamiento ha tardado cinco meses en disponer de un informe técnico con el que respaldar un presunto fallo del radar, sucedido el 2 de junio de 2025, fecha en la que el radar colocado frente al colegio Aurelio Prudencio fotografió a la alcaldesa circulando a 53 kilómetros por hora en un tramo limitado a 30». Insisten en que «la actuación fue irregular, hubo un trato de favor» y que el único informe técnico se encargó con el interés de justificar lo ocurrido y está fechado el 3 de noviembre.

Asimismo, exponen que el documento al respecto realizado por el jefe de Policía Local data del 6 de noviembre y denuncian que «alguien en el Ayuntamiento tomó la decisión de perdonar la multa a la alcaldesa sin ningún tipo de respaldo técnico y sin la certificación legal de que el aparato fallara realmente ese día».

El PSOE afirma que en el pleno del 24 de noviembre Arceiz, «obligada por el escándalo», llevó cuatro nuevas resoluciones para revertir otras cuatro multas de ciudadanos denunciados el mismo día que ella y que las habían pagado.