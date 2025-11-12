LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mario Cornago, siguiendo el pleno de esta mañana desde los asientos destinados al público. I.Á.

Mario Cornago, director de Holika: «Se hizo por orden expresa del Ayuntamiento»

El CEO del festival defiende que las obras en el soto se realizaron bajo indicaciones verbales y niega que recibiera emails advirtiéndole de que debía pedir autorizaciones

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

La promotora del Holika, Burcor Producciones, llevará a los tribunales la sanción de 30.000 euros que le ha interpuesto el Ayuntamiento de Calahorra ... por realizar obras de movimiento de tierra sin licencia y eliminar vegetación de un soto natural de la ribera del Cidacos para la celebración del festival del año 2024. La empresa niega sin embargo que llevase a cabo obras en esta parcela (propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro) por iniciativa propia, sino que precisa que lo hizo bajo indicaciones verbales del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Calahorra.

