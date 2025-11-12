Mario Cornago, director de Holika: «Se hizo por orden expresa del Ayuntamiento»

La promotora del Holika, Burcor Producciones, llevará a los tribunales la sanción de 30.000 euros que le ha interpuesto el Ayuntamiento de Calahorra ... por realizar obras de movimiento de tierra sin licencia y eliminar vegetación de un soto natural de la ribera del Cidacos para la celebración del festival del año 2024. La empresa niega sin embargo que llevase a cabo obras en esta parcela (propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro) por iniciativa propia, sino que precisa que lo hizo bajo indicaciones verbales del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Calahorra.

Así, el CEO de Burcor y director del festival, Mario Cornago, considera que la multa que hoy se ha aprobado en un segundo pleno es «injusta», puesto que «se hizo por orden expresa del Ayuntamiento» de cara a acondicionar las salidas de emergencia del festival. «Hicimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer: limpiar y dejarlo acorde a lo que teníamos que poner en la licencia», asegura Cornago, que precisa que tampoco se les informó de que los terrenos pertenecían a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). «Siempre se nos ha dicho que era una parcela municipal y si me lo dice alguien con autoridad no tengo que pensar lo contrario», remarca.

Cornago niega incluso que recibiese correos electrónicos de la arquitecta municipal, como ha indicado el PSOE, advirtiéndole de que necesitaba solicitar autorizaciones y permisos de diferentes administraciones al estar los terrenos dentro del Dominio Público Hidráulico y zona de inundable. «No hay ningún email» y «me he cerciorado», dice tajante. De hecho, sostiene que «los únicos emails que existen» de ese periodo están relacionados con la zona de acampada. «De lo único que se hablaba era de por qué la Confederación sí que entendía que se podía pernoctar y SOS Rioja ponía condiciones adversas a hacerlo en el parque del Cidacos», afirma. «Como no sean correos internos…, porque a mí personalmente ni a nadie de Burcor nos ha llegado ningún correo diciendo esto», insiste.

Cornago va incluso más allá y afirma que en el año 2023 el Ayuntamiento de Calahorra ya intervino en esa zona «para hacer los carriles de emergencia» de cara a la celebración del festival. Es por ello que la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción por la destrucción del soto, y que dio lugar a la apertura del expediente sancionador, «me dejó sorprendido», subraya.

El CEO de Burcor incide además en que la «mejor prueba» de la responsabilidad del Consistorio en este asunto se encuentra en que en el proyecto inicial para la ampliación del aparcamiento de la catedral, donde se celebra el festival, se contemplaba «adecuar esa zona» y la Comisión de Ordenación del Territorio Urbano de La Rioja lo rechazó porque decía que era «zona protegida y no se podían hacer modificaciones sustanciales». Esta actuación es uno de los compromisos que adquirió el Consistorio con Burcor para mantener el festival en Calahorra, pero que, como cuestiona Cornago, «sigue incumpliendo año tras año al no haber preparado un recinto para 25.000 personas».

Mario Cornago justifica por otro lado la presencia del concejal de IU, Óscar Moreno, en la oposición, en la reunión con los técnicos de Urbanismo en la que se asegura que se indicó que había que actuar en la parcela. «Fue como podía ir cualquier concejal que siempre ha estado interesado en poder participar en lo que es el festival y ayudar con su conocimiento para mejorar el festival», apunta el CEO de Burcor, quien por otro lado también ha judicializado el expediente abierto para la reforestación de la parcela.

«Es injusto. Me siento la 'cabeza de turco' porque te obligan a hacer una actuación de la que dependía la viabilidad del festival y después te sanciona», lamenta.