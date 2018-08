Una promotora anuncia la construcción de viviendas en la 'casa de telégrafos' El edificio modernista de Mártires número 9 anuncia en su fachada una promoción de viviendas. :: i.á. Los elementos singulares de la fachada del edificio, en la calle Mártires, deberán reproducirse, según indica Patrimonio I. Á. Viernes, 10 agosto 2018, 09:36

Uno de los característicos edificios de estilo modernista de la calle Mártires será reconvertido en un nuevo bloque de viviendas, como así lo anuncia ya en su fachada la promotora Nassica Inmobiliaria. Se trata del singular inmueble ubicado en el número 9 de esta calle del casco antiguo calagurritano, y que perteneció a la familia Baroja.

El edificio, que lleva bastantes años deshabitado, es conocido popularmente como la 'casa de telégrafos', por haber acogido este servicio. Su fachada, que figura como protegida en el registro de Patrimonio, cuenta con dos cuerpos de miradores en los que se recrean algunos elementos de la arquitectura hispanomusulmana, escasísimos en La Rioja.

Esta singularidad del edificio deberá tenerse en cuenta en el proyecto de construcción de las nuevas viviendas, según señala la concejala de Urbanismo, Rosa Ortega, en declaraciones a este periódico.

Al respecto, Ortega explica que la empresa promotora debe ahora presentar un proyecto para la ejecución de la obra de acuerdo a las «indicaciones que ha marcado Patrimonio». Concretamente, se exige la reproducción de elementos singulares de la fachada, ya que «cuenta con una protección ambiental». Este tipo de protección permite «una reproducción exacta», porque «no se tiene en cuenta el material, sino más bien cómo se construyó», precisa Rosa Ortega.

De todos modos, «la última palabra la tiene Patrimonio», sostiene la responsable de Urbanismo. «Nosotros no podemos hacer nada que Patrimonio no haya aprobado», insiste Ortega, al tiempo que precisa que todavía no se ha presentado el proyecto ni se ha solicitado la licencia de obras.