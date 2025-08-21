LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El promostock de Calahorra contará con 26 comercios del 5 al 7 de septiembre en el Mercadal

Sanda Sainz

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:01

La Feria de Oportunidades Promostock de Calahorra se celebrará del 5 al 7 de septiembre y contará con la participación de 26 establecimientos. Esta iniciativa está promovida por el Ayuntamiento a través del Plan de Dinamización del comercio local, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y las asociaciones comerciales de la ciudad.

Se llevará a cabo en el Paseo del Mercadal con productos en stock de calidad a precios con descuentos exclusivos de diferentes sectores como la moda, calzado, deporte, lencería, estética, artículos para bebés, alimentación, artesanía, menaje para cocina, juguetes y ferretería.

Los puestos abrirán el viernes 5 y sábado 6 de septiembre, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. También el domingo 7 solo de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.

