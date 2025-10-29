LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El actor Javier Martínez-Losa, en 'Las Ratas'. LA RURAL

'Las Ratas' y el centenario del teatro, en el cartel del Ideal de Calahorra para despedir el año

Actores calagurritanos como Querejeta, Nacho Guerreros, Mª José Garrido o Dogar ofrecerán una tertulia sobre las artes escénicas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Comenta

La música es la principal protagonista de la programación del teatro Ideal para los meses de noviembre y diciembre, que cuenta con nueve conciertos. Además, ... en los dos próximos meses la sala continuará conmemorando su centenario con la charla 'Historia de los teatros en Calahorra', impartida por José Ibáñez el 6 de noviembre y la tertulia 'El teatro en España hoy, fortalezas y debilidades' (el 16 de noviembre), en la que participarán los actores calagurritanos Arturo Querejeta, Nacho Guerreros, Mª José Garrido, Víctor Manuel Domínguez (Dogar), Javier Gutiérrez y Laura Reyes, junto al productor teatral Alberto Closas. Para terminar, la zarzuela para niños 'Dos marineros en remojo' cerrará la conmemoración de los 100 años del teatro el 27 de diciembre.

