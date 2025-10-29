'Las Ratas' y el centenario del teatro, en el cartel del Ideal de Calahorra para despedir el año

La música es la principal protagonista de la programación del teatro Ideal para los meses de noviembre y diciembre, que cuenta con nueve conciertos. Además, ... en los dos próximos meses la sala continuará conmemorando su centenario con la charla 'Historia de los teatros en Calahorra', impartida por José Ibáñez el 6 de noviembre y la tertulia 'El teatro en España hoy, fortalezas y debilidades' (el 16 de noviembre), en la que participarán los actores calagurritanos Arturo Querejeta, Nacho Guerreros, Mª José Garrido, Víctor Manuel Domínguez (Dogar), Javier Gutiérrez y Laura Reyes, junto al productor teatral Alberto Closas. Para terminar, la zarzuela para niños 'Dos marineros en remojo' cerrará la conmemoración de los 100 años del teatro el 27 de diciembre.

También, durante noviembre la asociación Santa Cecilia, con la colaboración del Ayuntamiento, celebrará su semana musical con las actuaciones de los grupos calagurritanos 'Noche entre amigos' (día 14) y 'Marcú' (día 15), y un concierto de solistas de la Orquesta RTVE con Héctor Francés (día 22). Por otro lado, el Club Taurino de Calahorra entregará el 9 de noviembre sus premios anuales a las personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al fomento y defensa de la tauromaquia. Igualmente, el día 11 el Hospital de Calahorra conmemorará sus bodas de plata con la gala '25 años latiendo contigo'.

El programa cuenta además con un concierto del orfeón calagurritano 'Pedro Gutiérrez' el 7 de noviembre y una actuación de la asociación de tunos veteranos de la Universidad de Oviedo (día 8).

También, la Banda de Música de Calahorra volverá al Ideal el 21 de noviembre con un repertorio de obras de Otto M. Schwarz, Manuel Morales, Alfred Reed y Johan de Meij.

Por último, el programa del Ideal para noviembre finalizará el día 30 con la compañía 'La Rural', que representará 'Las Ratas'. Se trata de una novela de Miguel Delibes adaptada por el propio actor de la obra, Javier Martínez-Losa. Ya para el mes de diciembre está previsto un concierto benéfico de la ONG María Salus Infirmorum (día 10) con las bandas del Conservatorio; el show 'Acero' del mago Orbit (día 13), que organiza IU y la peña Calagurritana; varios conciertos de Navidad de la escuela municipal de música y el Conservatorio; un festival de villancicos de la asociación Tierras Rumanas (día 21) y el tradicional Festival de Marionetas (días 29 y 30).