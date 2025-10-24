Primer parque con pérgola en Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra ha comenzado los trabajos para la instalación de la pérgola que cubrirá los nuevos juegos infantiles de la plaza ubicada entre ... las calles Aragón y Asturias, lo que convertirá a este parque en el primero con «sombra en la ciudad», destaca. De esta manera, en este espacio «los niños podrán disfrutar del juego durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas».

La empresa Maderplay, S.L. está llevando a cabo esta actuación, que está previsto que finalice durante la primera semana del mes de noviembre. Los trabajos han comenzado por la colocación de la pérgola, cuya altura es de tres metros y la cumbrera de cinco, y continuarán con la instalación de los siguientes elementos de juego para niños: un balancín, un columpio múltiple y un conjunto de tobogán. Por último, se colocará el suelo que completará el nuevo espacio infantil.

Estas obras se adjudicaron por un importe de 79.610 euros y el proyecto es el ganador de los Presupuestos Participativos del ejercicio económico de 2024 presentado por la calagurritana Leyla Fernández Cejudo.

Con esta iniciativa «se dota a la ciudad de un nuevo parque infantil, ampliando las zonas de ocio y juego para los niños, y se crea el primer parque con sombra de Calahorra», valora el Consistorio.