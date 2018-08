El primer encierro y la capea, abarrotados 'Salto del ángel', en la exhibición de ayer. :: i.á. La plaza de toros acogerá hoy el espectáculo Gran Prix con la participación de cuadrillas y peñas I. ÁLVAREZ Domingo, 26 agosto 2018, 00:00

Tanto el encierro como la capea de después, en la plaza, registraron un lleno absoluto en la primera jornada de ayer de las fiestas. Las reses de la ganadería José Arriazu protagonizaron un encierro que se saldó con un herido leve. Los servicios sanitarios tuvieron que atender en el lugar a una persona por el golpe que recibió de una de las vacas en una pierna.

En la plaza, los recortadores de la empresa calagurritana Ruedo Arte ofrecieron en la primera parte de la capea una exhibición de saltos, muy aplaudida por los calagurritanos, que llegaron a abarrotar los tendidos.

El encierro de hoy, a las 9.30 horas, contará con reses de la ganadería Ángel Macua, de Larraga en Navarra. Por otro lado, en la capea de después habrá una exhibición de quiebros, que estará amenizada por la charanga de la peña La Moza.

Ya por la tarde la plaza acogerá el espectáculo Gran Prix, en el que tomarán parte distintas cuadrillas y peñas de la ciudad. La cita comenzará a las seis de la tarde.

La jornada de hoy depara además, entre los actos destacados del programa, la tradicional degustación de huevos fritos de la peña El Sol; el festival de jotas de la peña Philips; el concurso de paellas y la mascletá de la peña Calagurritana ; el concurso de zurracapote de las peñas y el concurso de lomo con pimientos de la peña La Moza.

Concierto de rock con el grupo 'Strenos'

Por otro lado, en la agenda de actos de esta noche se encuentra el concierto de rock con el grupo 'Strenos'. La actuación tendrá lugar en el aparcamiento del Silo, a partir de la una de la madrugada. El concierto lleva por título 'The best of rock'.