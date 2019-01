Vox se presenta en Calahorra con el objetivo de concurrir a las elecciones Cinco representantes de Vox Calahorra con Daniel Soriano, presidente del partido en La Rioja. :: s.s.j. El salón del Parador se llenó ayer durante el acto en el que participó el presidente del partido en La Rioja, Daniel Soriano SANDA SAINZ Lunes, 21 enero 2019, 08:53

Desde octubre del año pasado un grupo de entre quince y veinte calagurritanos trabaja en la creación de Vox Calahorra. Ayer fue presentado este proyecto político en el Parador Nacional ante casi doscientas personas (entre ellas algunos ojeadores de otras agrupaciones).

Primero intervino el presidente del partido en La Rioja, Daniel Soriano, que destacó la respuesta del publico en las convocatorias de Vox celebradas tanto en Logroño el día 12 como la de ayer en la ciudad bimilenaria. Fue breve y terminó con un ¡Viva Calahorra! ¡Viva La Rioja! y ¡Viva España! (este último se repitió en varias ocasiones durante la presentación) secundados con entusiasmo por la concurrencia.

Después, cinco representantes de Vox Calahorra desgranaron las propuestas del partido a nivel nacional. Los que ayer dieron la cara fueron el coordinador Iván Herrero (músico y panadero), Maite Calvo (ama de casa), Jesús Pérez (profesor y director de formación vial, y monitor deportivo), Marius Laurentiu Bulete (comerciante de origen rumano) y por último, Fernando Martínez (empresario), encargado de responder las preguntas de la gente. Este dijo, entre otras cosas, que «nosotros no queremos embellecer el casco antiguo, queremos que sea habitable y se llene de gente, también que se llenen los enormes polígonos industriales de Calahorra, desiertos; atender a todas las asociaciones, profesionales de todos los sectores, a la población en general para tener información de la calle y no ir sólo en vísperas de elecciones al ambulatorio y al asilo», algo que fue muy aplaudido por los presentes. Aunque no ofrecieron líneas de actuación en la ciudad, eso lo harán más adelante, según dijeron. La presentación terminó con el himno de España y todos en pie.

Ante los medios, Iván Herrero, comentó que el objetivo, después de oficializar Vox Calahorra, es «crear una candidatura con la que ganar las elecciones municipales».