Precintado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias
Al propietario de este local, ubicado en la calle Maestro Vives, se le obligó a clausurar otro kebab en la ciudad por el mismo motivo
L.R.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:47
Las fiestas de Calahorra se han saldado también con el cierre de un establecimiento de comida rápida. Se trata de un kebab ubicado en ... la calle Maestro Vives, y que fue precintado por la Policía Local el pasado 28 de agosto. Según fuentes consultadas en el Ayuntamiento, el local ha sido cerrado por incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias.
Además, se precisa que se habían recibido quejas de vecinos por este mismo motivo. Por otra parte, se da la circunstancia de que al propietario de este local se le obligó a clausurar otro kebab en la ciudad por el mismo motivo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.