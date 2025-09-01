LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con un destornillador en Calahorra
Local precintado, en la calle Maestro Vives. I.Á.

Precintado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Al propietario de este local, ubicado en la calle Maestro Vives, se le obligó a clausurar otro kebab en la ciudad por el mismo motivo

L.R.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:47

Las fiestas de Calahorra se han saldado también con el cierre de un establecimiento de comida rápida. Se trata de un kebab ubicado en ... la calle Maestro Vives, y que fue precintado por la Policía Local el pasado 28 de agosto. Según fuentes consultadas en el Ayuntamiento, el local ha sido cerrado por incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Laurel ya no es lo que era
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3 Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra
  4. 4

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  5. 5 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  6. 6 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  7. 7

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  8. 8

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  9. 9

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  10. 10

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Precintado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Precintado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias