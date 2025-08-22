La Policía Local de Calahorra informa sobre los cortes del tráfico por las fiestas a partir de hoy

La Policía Local de Calahorra ha informado de los cortes de calles previstos en las fiestas. Se trata de la calle Grande, Mártires, Plaza de ... Raso, Paletillas (entre Padre Lucas y Gallarza), Maestro Falla (entre Aurelio Prudencio y Bebricio), Teatro (excepto residentes y vados), aparcamiento de Coliceo y calle Coliceo.

La Avenida del Pilar estará cortada del 22 de agosto al 1 de septiembre por la instalación de los puestos de venta ambulante y la Glorieta de Quintiliano el 25 por el chupinazo por la mañana y en los fuegos artificiales, mascletá y pobre de mí. Las entradas a la ciudad se verán afectadas por los encierros y la calle Mediavilla por la ofrenda floral el día 30 y por la procesión el 31.

Además, el camino del Humilladero se habilitará en doble sentido el 31 de 07.00 a 14.00 para acceder a Tierra Rapaz y al camino del Carmen.