La Policía Local de Calahorra informa sobre los cortes del tráfico por las fiestas a partir de hoy
Viernes, 22 de agosto 2025, 10:02
La Policía Local de Calahorra ha informado de los cortes de calles previstos en las fiestas. Se trata de la calle Grande, Mártires, Plaza de ... Raso, Paletillas (entre Padre Lucas y Gallarza), Maestro Falla (entre Aurelio Prudencio y Bebricio), Teatro (excepto residentes y vados), aparcamiento de Coliceo y calle Coliceo.
La Avenida del Pilar estará cortada del 22 de agosto al 1 de septiembre por la instalación de los puestos de venta ambulante y la Glorieta de Quintiliano el 25 por el chupinazo por la mañana y en los fuegos artificiales, mascletá y pobre de mí. Las entradas a la ciudad se verán afectadas por los encierros y la calle Mediavilla por la ofrenda floral el día 30 y por la procesión el 31.
Además, el camino del Humilladero se habilitará en doble sentido el 31 de 07.00 a 14.00 para acceder a Tierra Rapaz y al camino del Carmen.
