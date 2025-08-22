LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
Aviso de los cortes previstas en una de las calles de Calahorra por las fiestas. Sanda Sainz

La Policía Local de Calahorra informa sobre los cortes del tráfico por las fiestas a partir de hoy

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:02

La Policía Local de Calahorra ha informado de los cortes de calles previstos en las fiestas. Se trata de la calle Grande, Mártires, Plaza de ... Raso, Paletillas (entre Padre Lucas y Gallarza), Maestro Falla (entre Aurelio Prudencio y Bebricio), Teatro (excepto residentes y vados), aparcamiento de Coliceo y calle Coliceo.

