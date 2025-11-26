El pleno rechaza crear la comisión de investigación en el caso del soto del Holika

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calahorra no llevará a cabo la comisión de investigación que había propuesto el PSOE en busca de responsabilidades políticas en la ... sanción por el soto arrasado para el festival Holika, una vez que el pleno del pasado lunes rechazó la moción presentada por los socialistas en este sentido. Solo IU votó a favor de la proposición, que para la alcaldesa, Mónica Arceiz, venía únicamente a «enfangar» el festival al no tener este tipo de comisiones «ninguna validez resolutoria». Pero para el PSOE, al que tanto Arceiz como IU acusaron directamente de estar detrás de la denuncia de Ecologistas en Acción que ha dado lugar a la sanción a la empresa del festival, resulta relevante esta comisión por «la falta de claridad de las explicaciones obtenidas tanto por el concejal de Urbanismo como la alcaldesa», dijo Rebeca Sáenz.

