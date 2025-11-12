El pleno de Calahorra acuerda sancionar a la promotora del Holika con 30.000 euros por la destrucción del soto La empresa, que defiende que actuó bajo las indicaciones del Ayuntamiento, acudirá a los tribunales

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:40 | Actualizado 15:00h.

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra ha acordado este miércoles sancionar con 30.000 euros a la empresa Burcor Producción por haber arrasado un ... soto natural en la ribera del Cidacos de cara a la celebración del festival Holika. La sanción ha salido adelante con los votos a favor del PP y del PSOE, y la abstención de los concejales de Vox. El portavoz de IU, Óscar Moreno, al igual que el edil del PP, Antonio Mazo, no han podido votar ni tampoco participar en el debate puesto que han declarado como testigos en las testificales que conforman el expediente sancionador. Una circunstancia que paso inadvertida en la convocatoria del pleno el pasado lunes para abordar este asunto y que llevó a la suspensión de la sesión una vez se había iniciado.

En el pleno de hoy, seguido desde los asientos destinados al público por el CEO de Burcor, Mario Cornago, la edil del PSOE Rebeca Sáenz ha anunciado que su grupo solicitará una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido. Responsabilizan al equipo de Gobierno de autorizar de «manera verbal» la realización de las obras, que por otro lado, el concejal de IU declaró en su testifical se llevaron a cabo bajo las indicaciones de «una técnica de Urbanismo». Por otro lado, la socialista ha indicado que existe un correo del 22 de febrero de 2024 en el que desde Urbanismo se advierte que «no se podía hacer nada (en la parcela) sin un permiso». Noticia relacionada Mario Cornago, director de Holika: «Se hizo por orden expresa del Ayuntamiento» Burcor, por su parte, llevará a los tribunales este asunto, como ha señalado Mario Cornago a la salida del pleno. En declaraciones a los medios, ha negado que la empresa realizase obras en la parcela por iniciativa propia y ha calificado de «injusto» que tenga asumir la sanción.

