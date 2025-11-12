LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Votación en el pleno de la sanción a la empresa Burcor. I.Á.

El pleno de Calahorra acuerda sancionar a la promotora del Holika con 30.000 euros por la destrucción del soto

La empresa, que defiende que actuó bajo las indicaciones del Ayuntamiento, acudirá a los tribunales

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra ha acordado este miércoles sancionar con 30.000 euros a la empresa Burcor Producción por haber arrasado un ... soto natural en la ribera del Cidacos de cara a la celebración del festival Holika. La sanción ha salido adelante con los votos a favor del PP y del PSOE, y la abstención de los concejales de Vox. El portavoz de IU, Óscar Moreno, al igual que el edil del PP, Antonio Mazo, no han podido votar ni tampoco participar en el debate puesto que han declarado como testigos en las testificales que conforman el expediente sancionador. Una circunstancia que paso inadvertida en la convocatoria del pleno el pasado lunes para abordar este asunto y que llevó a la suspensión de la sesión una vez se había iniciado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  5. 5 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  6. 6 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  7. 7

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  8. 8

    En el nombre del padre
  9. 9

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El pleno de Calahorra acuerda sancionar a la promotora del Holika con 30.000 euros por la destrucción del soto

El pleno de Calahorra acuerda sancionar a la promotora del Holika con 30.000 euros por la destrucción del soto