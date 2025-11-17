Los pinos de una veintena de zonas de Calahorra recibirán endoterapia hasta diciembre Es un método de tratamiento consistente en la inyección de una sustancia fitosanitaria en el tronco del árbol

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:08 Comenta Compartir

Parte del arbolado de Calahorra está recibiendo en los últimos días un nuevo tratamiento de endoterapia, que tiene como fin «protegerlo y prevenirlo, así como controlar la población de la procesionaria», señala el Ayuntamiento. En concreto, se está aplicado en los pinos y cedros de una veintena de zonas, como las plazas La Planilla y Juan de Jesús María; las avenidas de Los Ángeles y de la Estación, así como los de las calles Ricardo Palacios, Teniente Palacios, José María Gómez Mendinaveitia, Minglanillos, Méjico, Doctor Chavarría y Murallas. También, se está llevando a cabo en los ejemplares de los parques del Cidacos y Víctimas del Terrorismo, las zonas verdes del monumento a Aurelio Prudencio, el sector B5, el humilladero y Tejerías.

La endoterapia es un método de tratamiento consistente en la inyección de una sustancia fitosanitaria en el tronco del árbol, que va directamente al sistema vascular y se traslada por el xilena a todo el ejemplar. A través de esta técnica «se logra que con una sola aplicación se pueda combatir simultáneamente la incidencia de la procesionaria, principal plaga de las coníferas en la península ibérica, y de otras como pulgones o perforadores». Por otra parte, este tratamiento se realizará durante noviembre y diciembre.

Temas

Calahorra