LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque del Cidacos de Calahorra, donde se van a tratar los pinos. Ayuntamiento de Calahorra

Los pinos de una veintena de zonas de Calahorra recibirán endoterapia hasta diciembre

Es un método de tratamiento consistente en la inyección de una sustancia fitosanitaria en el tronco del árbol

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:08

Comenta

Parte del arbolado de Calahorra está recibiendo en los últimos días un nuevo tratamiento de endoterapia, que tiene como fin «protegerlo y prevenirlo, así como controlar la población de la procesionaria», señala el Ayuntamiento. En concreto, se está aplicado en los pinos y cedros de una veintena de zonas, como las plazas La Planilla y Juan de Jesús María; las avenidas de Los Ángeles y de la Estación, así como los de las calles Ricardo Palacios, Teniente Palacios, José María Gómez Mendinaveitia, Minglanillos, Méjico, Doctor Chavarría y Murallas. También, se está llevando a cabo en los ejemplares de los parques del Cidacos y Víctimas del Terrorismo, las zonas verdes del monumento a Aurelio Prudencio, el sector B5, el humilladero y Tejerías.

La endoterapia es un método de tratamiento consistente en la inyección de una sustancia fitosanitaria en el tronco del árbol, que va directamente al sistema vascular y se traslada por el xilena a todo el ejemplar. A través de esta técnica «se logra que con una sola aplicación se pueda combatir simultáneamente la incidencia de la procesionaria, principal plaga de las coníferas en la península ibérica, y de otras como pulgones o perforadores». Por otra parte, este tratamiento se realizará durante noviembre y diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  6. 6

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  7. 7 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  8. 8 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los pinos de una veintena de zonas de Calahorra recibirán endoterapia hasta diciembre

Los pinos de una veintena de zonas de Calahorra recibirán endoterapia hasta diciembre