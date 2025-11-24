Ping-pong y voley, nuevos atractivos deportivos para el parque del Cidacos en Calahorra El Ayuntamiento colocará también un tablero de tenis de mesa y porterías en el patio del colegio Quintiliano

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado este lunes el contrato de servicios de restauración y conservación del retablo de la capilla del Niño Jesús de la catedral de Santa María al restaurador Roberto Cagigal, por el precio de 57.179 euros. Estos trabajos se centrarán en la restauración del arco de entrada a la capilla y del cuerpo, y el ático del retablo. Además, se actuará en la trasera del retablo, tanto en los muros como en los elementos de sujeción. También, se intervendrá en el suelo y en las escaleras de acceso a la capilla. Para financiar esta tercera y última fase de las obras de restauración de la capilla el Ayuntamiento de Calahorra solicitó una subvención a la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud.

Asimismo, la junta de gobierno ha acordado adjudicar el contrato de suministro de material deportivo para instalar en zonas exteriores a la empresa Kamari Servis S.L. por importe de 4.899 euros. Así, se colocará una mesa de ping-pong con red vandálica y un juego de porterías y redes en el patio de colegio Quintiliano. Además, la zona de deportiva del parque del Cidacos se ampliará con una mesa de ping-pong con red vandálica y un juego de postes de vóley y red de exteriores.

Con esta nueva inversión, que se suman al circuito de parkour, la pista de baloncesto 3x3, un rocódromo y el nuevo campo de fútbol de césped artificial, el Ayuntamiento de Calahorra «continúa con su compromiso de ampliar y renovar las infraestructuras deportivas, facilitando que los ciudadanos puedan disfrutar de actividades físicas al aire libre en entornos bien equipados», destaca en una nota de prensa.

Reparación pavimento camino de la Algarrada

También, en la sesión de hoy de la junta de gobierno se han adjudicado a la empresa Excavaciones Redondo Solozábal las obras de reparación del pavimiento con saneado de firme en el camino de la Algarada, en su tramo dirección a San Adrián. Estos trabajos tienen un coste de 46.078 euros y un plazo de ejecución de 15 días. Además, se ha licitado el contrato para la celebración del Kalagurrirock los días 8 y 9 de mayo por un por 84.700 euros.

Asimismo, se ha dado luz verde a un proceso selectivo para la provisión de 3 plazas de técnico de Gestión de administración, incluidas en la oferta de empleo público de los años 2024 y 2025 Éstas pertenecen a la escala de Administración General, subgrupo A2, y se cubrirán mediante el sistema de oposición. Dos de ellas son de turno libre y una, en turno de promoción interna.

