Un pelea con armas blancas en un bar de San Adrián se salda con dos heridos atendidos en el Hospital de Calahorra
Los hechos, por los que la Policía Foral detuvo a tres personas, sucedieron en la madrugada del pasado sábado entre dos grupos de jóvenes
Calahorra
Martes, 28 de octubre 2025, 09:39
Una pelea con armas blancas en un bar de la localidad navarra de San Adrián se saldó con dos personas heridas, que tuvieron que se ... trasladadas al Hospital de Calahorra, y tres detenidos. Los hechos, según ha informado la Policía Foral, sucedieron en la madrugada del pasado sábado a raíz de un fuerte enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes. Los implicados abandonaron el lugar en un vehículo con destino a su lugar de residencia, en Azagra, donde fueron localizados poco después gracias a la intervención de patrullas de la Policía Foral desplazadas desde Estella-Lizarra.
Los agentes consiguieron identificar a los presuntos participantes en la riña a través de los testimonios recogidos entre los testigos y procedieron a su detención por delitos contra las personas. La Policía Foral mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar las posibles responsabilidades penales.
