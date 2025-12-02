Pasión por el alpinismo y la aventura en Calahorra El Club de Montaña celebró sus XXXIX jornadas con charlas y salida al Pico Toloño

El Club de Montaña Calahorra finalizó el pasado domingo sus XXXIX Jornadas de Montaña y Aventura con una salida para ascender al Pico Toloño en la que participaron 35 personas. El mal tiempo redujo la presencia de montañeros en este cierre del evento.

Las jornadas comenzaron el lunes 24 de noviembre en el salón de actos de la Fundación Caja Rioja de Calahorra. Aquí se programaron cinco charlas y proyecciones, aunque la última no se llevó a cabo por problemas de salud de la invitada que le impidieron acudir. En torno a cien personas acudieron cada día.

La primera ponencia tuvo como protagonista al catalán David Palmada 'Pelut' que hizo participes a los cien asistentes de sus vivencias en el 'Black Hole'. El martes estuvo el riojano Rubén Pérez 'Ino' con una sesión centrada en las 'Montañas del Perú'. También intervino la cántabra Cristina Serna.

La tercera cita contó con el fotógrafo y alpinista aragonés Javier Camacho, titulada 'Mountain Dreams. Una vida entre montañas'. Un día después, el bilbaíno Roke Rubio habló de su 'Aventura en las alturas'. Incluso enseñó el material necesario para hacer un vivac con seguridad.

Para concluir las charlas estaba prevista la presencia de la catalana Ruth Fornós el viernes 28 con la conferencia 'Abriendo camino Groenlandia', pero se suspendió por motivos de salud de la alpinista.

Con este ciclo, el Club de Montaña Calahorra pretende mostrar experiencias únicas a través de alpinistas destacados del panorama nacional e internacional, algo que atrae a los aficionados tanto de Calahorra como de otras localidades de alrededor de La Rioja y Navarra.

