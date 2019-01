La pasarela se pone en marcha Cristina García asume el desfile de moda con verduras, que este año estará dedicado al diseñador Óscar de La Renta I. ÁLVAREZ Jueves, 3 enero 2019, 09:28

Los preparativos de la octava edición de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' ya están en marcha. La diseñadora calagurritana Cristina García, quien se hará cargo este año de la confección de todos los trajes, ya tiene decidido el diseñador al que se le rendirá homenaje en este peculiar desfile en el que la huerta de Calahorra se pone de moda. Serán las creaciones de Óscar de La Renta, el diseñador dominicano fallecido en el 2014, las que en esta edición se reinterpreten con verduras para la pasarela. «Van a ser vestidos muy elegantes», adelanta Cristina García, que ha cogido la riendas del desfile después de que el centro Creanavarra haya rechazado la propuesta de confeccionar los vestidos, como hizo por primera vez el año pasado.

«Me he liado la manta a la cabeza», confiesa García, consciente de que sacar adelante en solitario toda la colección es bastante complicado. «Me encantaría hacer 18 trajes, pero no sé si me dará tiempo. Por eso también he barajado hacer algunos menos que otros años», añade García.

De momento, las modelos que lucirán los vestidos fueron elegidas en un casting que se celebró el pasado viernes en el centro joven municipal. «He cogido las medidas a las chicas y empezaré con las bases», comenta la diseñadora calagurritana, quien también tiene seleccionados los vestidos que quiere reproducir de Óscar de La Renta.

La cita, el 26 de abril

La octava Pasarela 'Ciudad de la Verdura' está prevista para el viernes 26 de abril en el marco de las vigésimo terceras Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra, declaradas Fiesta de Interés Regional.

Óscar de La Renta, nacido en Santo Domingo en 1932, recibió importantes premios durante su trayectoria como diseñador y con el paso de los años diversificó sus creaciones a muchas áreas del diseño. Además, estuvo muy vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas. De La Renta fue también discípulo de Balenciaga y Antonio Castillo. Fue en la década de 1960 cuando alcanzó la fama internacional como uno de los diseñadores de Jacqueline Kennedy, ex primera dama de Estados Unidos.